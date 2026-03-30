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Voici quel est le moyen de paiement préféré des suisses

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Spoiler: non, ce n'est pas le cash (image d'illustration). keystone

Voici quel est le moyen de paiement préféré des suisses

Les Suisses restent fidèles à leur carte de débit, confirme un sondage annuel de la BNS.
30.03.2026, 11:3230.03.2026, 11:32

Les consommateurs suisses n'ont pas changé leurs habitudes de paiement l'année dernière. Ils dégainent toujours leurs cartes de débit en premier, selon un sondage de la Banque nationale Suisse (BNS).

Pour les paiements sur place, les habitudes des particuliers ont peu changé par rapport à 2024, écrit lundi l'institut d'émission au terme d'un sondage effectué auprès de 2000 personnes domiciliées en Suisse. La carte de débit reste le moyen de paiement le plus souvent utilisé, suivie du numéraire et des applications de paiement.

Il n'en reste pas moins que 81% des sondés se disent satisfaits des possibilités de retrait d'espèces, contre 88% en 2024. La BNS l'explique par la disparition continue des points de retraits comme les distributeurs de billets.

Voici les grands patrons les mieux payés de Suisse

La BNS relève en outre que la majorité des participants à l'enquête préfère que le numéraire reste disponible à l'avenir. Seuls 2% ne seraient pas contre la suppression des espèces. (sda/awp/ats)

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