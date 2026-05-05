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La Suisse enregistre un record historique dans le fitness

La Suisse enregistre un record historique dans le fitness

La fréquentation des salles de fitness explose en Suisse, confirmant une transformation durable des pratiques sportives, notamment chez les moins de trente ans.
05.05.2026, 10:0005.05.2026, 10:31
En Suisse, un adulte sur cinq fréquente une salle de fitness, un record qui reflète une tendance forte vers la santé et le bien-être.
Les Suisses n’ont jamais été aussi nombreux à aller au fitness.Image: montage watson

Le nombre d'abonnements dans les centres de fitness suisses a encore nettement augmenté en 2025 par rapport à l'année précédente. Ce record s'est aussi traduit par une hausse du chiffre d'affaires, selon la dernière étude sur les chiffres clés du secteur du fitness.

Les résultats de l'étude «Eckdaten 2026» font état d'une augmentation tant du nombre d'adhérents et de centres de fitness que de l'évolution du chiffre d'affaires. Selon cette enquête, 1,45 million de personnes étaient inscrites dans un centre de fitness l'année dernière. Grâce à cette progression, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 4,4% pour atteindre 1,36 milliard de francs.

Les usagers âgés de 20 à 29 ans étaient les plus nombreux, selon l'étude. Swiss Active a attribué cette situation à la «mégatendance santé», qui a surtout touché les jeunes de moins de trente ans. La demande a augmenté pour les entraînements personnalisés, les offres de bien-être et les conseils nutritionnels, tandis qu’une baisse a été observée pour les entraînements numériques ou les offres de groupe. (jah/ats)

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Il vaut mieux ne pas se baigner dans cette ville italienne
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