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André Wyss est le nouveau président des CFF

André Wyss a été élu mercredi président du Conseil d&#039;administration des CFF. Il succède à Monika Ribar.
André Wyss a été élu mercredi président du Conseil d'administration des CFF. Il succède à Monika Ribar.Keystone

Voici le nouveau président des CFF

André Wyss devient président des CFF, après dix ans de présidence de Monika Ribar. Il promet stabilité et innovation.
29.04.2026, 14:3729.04.2026, 14:37

André Wyss a été élu mercredi président du Conseil d'administration des CFF lors de l'assemblée générale. Cet ancien de Novartis et d'Implenia entend «continuer à développer les CFF en tant qu’épine dorsale moderne et durable de la Suisse».

Membre depuis un an du Conseil d'administration de l'ex-régie fédérale, André Wyss va succéder à Monika Ribar, écrivent les CFF dans un communiqué. Cette dernière a dû quitter son poste en raison de la limitation de la durée de son mandat. Mme Ribar a passé douze ans au Conseil d'administration, dont dix comme présidente.

Verwaltungsratspraesidentin Monika Ribar spricht an der Jahresmedienkonferenz der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), am Mittwoch, 11. Maerz 2026, am Hauptsitz der SBB in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Monika Ribar.Keystone

Avant d'en arriver là, M. Wyss peut se targuer d'une expérience de 40 ans de l’encadrement dans le secteur de la construction et de l’immobilier, ainsi que dans l’industrie pharmaceutique. Il «attache de l'importance à la stabilité et l'innovation», écrit l'entreprise ferroviaire.

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Outre cette nomination, quatre nouveaux membres ont été nommés au sein du Conseil d'administration des CFF. (jah/ats)

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