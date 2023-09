Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit: La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143 Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147 Urgences médicales au 144 stopsuicide.ch

L'entreprise familiale à renommée internationale est dirigée depuis 2018 et présidée depuis 2021 par Johannes Läderach. Ses frères David et Elias siègent au conseil d'administration. La chocolaterie est en main familiale depuis trois générations.

En 2020, la compagnie aérienne Swiss a cessé sa collaboration avec l'entreprise de chocolaterie Läderach. Cette décision est intervenue après des révélations du magazine Beobachter, selon lesquelles Jürg Läderach, alors président du conseil d'administration, et son fils, l'actuel patron Johannes Läderach, étaient membres du comité de la «Marche pour la vie», mouvement opposé à l'avortement et au mariage des couples de même sexe.

Dans le documentaire de SRF, Jürg Läderach est accusé lui-même d'avoir battu des enfants. Interrogé par l'ATS, il assure n'avoir jamais battu d'enfants ni d'adolescents et récuse toute maltraitance. La discrimination, la violence et les abus ne sont pas compatibles avec sa foi chrétienne , souligne-t-il.

Cet appareil suisse était l'une des armes favorites de la CIA

En 1960, on voit apparaître sur le marché un appareil photo inhabituel: le «Tessina», fabriqué à Granges. Il s'agit, à l’époque, du plus petit 35 mm du monde. Sans grand succès commercial, il est néanmoins très apprécié de services secrets comme la CIA et la Stasi.

De nos jours, quand on effectue des recherches sur le Tessina, on tombe sur une photo de cet appareil sur le site de la CIA: les services secrets américains utilisaient en effet cet appareil. Il en va de même pour le renseignement australien. Mais c’est la Stasi, le service de «sécurité d’Etat» de la RDA, qui fit preuve du plus d’enthousiasme. Cet appareil photo fabriqué en Suisse est aujourd’hui exposé dans une vitrine du Musée de la Stasi, sur la Normannenstrasse à Berlin. De plus, les archives de la Stasi contiennent des dizaines de documents montrant les travestissements du petit objet venu de Suisse.