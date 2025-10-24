averses éparses
Les résultats d'Holcim stagnent au troisième trimestre

Le groupe zougois Holcim continue de profiter d'une demande soutenue pour ses produits estampillés «durables», mais ses recettes de reculer. La rentabilité a fait du surplace, ce qui n'a pas empêché la direction de confirmer sa feuille de route.
Les revenus ont atteint 4,04 milliards de francs, en recul de 2,5% sur un an, rapporte vendredi le géant des matériaux de construction. En monnaies locales, une progression de 4,9% est constatée. La croissance organique s'est fixée à 4,5%.

La rentabilité opérationnelle a stagné. Ainsi, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit à 836 millions de francs (-0,1%). Cet indicateur affiche une augmentation de 8,1% en monnaies locales. La marge Ebit a néanmoins pris 0,6 point de pourcentage, à 20,7%.

Le cimentier suisse Holcim réalise un gros coup

Les chiffres s'inscrivent dans le haut de la fourchette des prévisions brossées par les analystes interrogés par AWP.

Les objectifs pour l'exercice en cours sont reconduits, ceux-ci prévoyant une croissance des recettes entre 3 et 5%, une progression entre 6 et 10% de l'Ebit récurrent en monnaies locales, une marge Ebit récurrent supérieure à 18% et un flux de trésorerie libre de quelque 2 milliards de francs. (sda/awp/ats)

