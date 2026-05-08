Cette chaîne casse les prix dans les gares CFF avec une nouvelle appli

L’exploitant des kiosques et des magasins Avec ou K Kiosk lance une nouvelle application. Celle-ci promet des rabais à durée limitée, y compris sur l’alcool et le tabac. Valora défend son concept face aux critiques.

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Le groupe de kiosques Valora courtise les chasseurs de bonnes affaires. Il a récemment lancé une nouvelle application baptisée «Limited». Chaque jour, de nouvelles réductions y sont proposées et peuvent être utilisées dans les filiales K Kiosk et Avec.

Les promotions sont limitées dans le temps et en quantité. Mercredi matin, par exemple, 450 bouteilles de cola étaient proposées à 1,20 franc et 450 barres protéinées à 1,50 franc. A midi, une réduction sur l’Apfelschorle a suivi, puis dans l’après-midi sur les œufs Kinder Surprise et des barres chocolatées.

Un magasin K Kiosk du gorupe Valora. Ces petits magasins sont omniprésents dans les gares CFF. Image: k-kiosk

Et des produits alcoolisés et du tabac sont également proposés à prix réduit. Cette semaine, par exemple, 199 canettes de bière Feldschlösschen étaient vendues à 1,10 franc. Les personnes qui téléchargent l’application pour la première fois peuvent en outre choisir un cadeau de bienvenue. Il peut s’agir d’une canette gratuite de Red Bull, mais aussi d’une bière de 50 centilitres pour 60 centimes.

Valora avait baissé ses prix fin 2025

Selon Alexandra Tschan, porte-parole de Valora, la phase de test de l’application a débuté en décembre 2025. Le concept a ensuite été déployé à l’échelle nationale début avril. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan, même si les premières utilisations laissent entrevoir un accueil positif. Valora ne souhaite toutefois pas communiquer de chiffres précis, comme le nombre de téléchargements ou celui des promotions utilisées. Les boissons, en particulier celles de marques connues, seraient les produits les plus demandés.

Mais avec ses rabais sur la bière, Valora risque, toutefois, aussi d’encourager la consommation d’alcool. Alexandra Tschan affirme que l’offre de boissons alcoolisées se situe «dans un champ de tension entre intérêts économiques et responsabilité sociétale». Les promotions proposées dans l’application s’adressent exclusivement à des consommatrices et consommateurs adultes.

Les personnes qui téléchargent l’application doivent indiquer leur date de naissance et ne voient les offres concernées qu’ensuite. Celles qui souhaitent utiliser une réduction sur l’alcool ou le tabac doivent en outre vérifier leur âge au moyen d’un selfie vidéo en direct et du scan d’une pièce d’identité valable.

Valora, qui appartient au groupe mexicain Femsa, exploite en Suisse 774 points de vente sous l’enseigne K Kiosk et 352 magasins du format de proximité Avec. Fin 2025, l’entreprise avait déjà annoncé une baisse de ses prix. Près d’un tiers de son assortiment avait alors été revu à la baisse, principalement dans les catégories boissons, sucreries et snacks.

Dans le même temps, Valora fait face à une concurrence de plus en plus forte, d’un côté avec l’expansion des magasins de proximité Pronto de Coop et Migrolino de Migros, mais aussi avec le nouveau format Mio de Migros, actuellement testé dans plusieurs gares des CFF. (trad. hun)