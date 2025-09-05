Guy Parmelin: «Les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées»

Guy Parmelin, vendredi dernier, à Berne. Le conseiller fédéral s'est envolé à la dernière minute à Washington. Keystone

Le ministre de l’Economie a rencontré vendredi son homologue américain Howard Lutnick pour tenter de désamorcer le conflit sur les droits de douane, imposés cet été par Donald Trump. Malgré une nouvelle offre suisse, le scepticisme reste de mise côté américain.

Le différend douanier entre la Suisse et les Etats-Unis est de nouveau au menu des discussions entre les deux pays vendredi. Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'est rendu à Washington pour rencontrer le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick. Le conseiller fédéral ne s'est pas exprimé sur le déroulement de la rencontre.

Le gouvernement américain, sous la présidence de Donald Trump, est toujours prêt à écouter, a déclaré Howard Lutnick sur la chaîne de télévision de l'agence Bloomberg. «Ecoutons ce qu'ils ont à dire», a dit le ministre à propos de la délégation suisse.

«Mais vous savez: je ne suis pas optimiste» Howard Lutnick

Le ministre a également déclaré à la chaîne que la Suisse gagnait beaucoup d'argent aux Etats-Unis grâce à ses produits pharmaceutiques.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin n'a fait aucune déclaration sur les discussions après la réunion. Interrogé par la télévision alémanique SRF à sa sortie du ministère américain du Commerce à Washington, il s'est contenté de répondre que les choses s'étaient déroulées comme elles s'étaient déroulées.

Ce voyage porte sur une nouvelle offre de la Suisse aux Américains dans le cadre des taxes douanières, a confirmé vendredi le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis lors d'une conférence de presse à Reichenau (GR).

«Nous avons élaboré une offre optimisée pour les Etats-Unis», a indiqué Ignazio Cassis en réponse à une question d'un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Le voyage du ministre de l'Economie s'inscrit dans le cadre du deuxième cycle de négociations sur la question douanière.

Ignazio Cassis n'a pas donné de détails sur le programme précis du voyage de son confrère vaudois. Le Département fédéral de l'Economie avait précédemment annoncé à Keystone-ATS que Guy Parmelin s'était rendu aux Etats-Unis pour y mener des discussions au niveau ministériel, sans autres précisions.



Agenda chamboulé

Le Vaudois a annulé à la dernière minute une intervention prévue vendredi auprès de l'association faîtière economiesuisse. Il aurait dû prononcer le message de bienvenue du Conseil fédéral lors de la «Journée de l'économie 2025». La faîtière de l'économie a indiqué à l'agence de presse AWP que cette annulation était due au voyage aux Etats-Unis.

Le 1er août, Trump avait annoncé des droits de douane de 39% sur les marchandises importées de Suisse. Peu avant leur entrée en vigueur le 7 août, Guy Parmelin et la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s'étaient rendus aux Etats-Unis pour des discussions. Une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio n'avait toutefois pas permis de trouver une solution au conflit douanier. (mbr/ats)