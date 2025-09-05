ciel clair14°
Guy Parmelin

Parmelin rencontre le secrétaire américain au commerce Lutnick

«Je ne suis pas optimiste», lance l'Américain avec qui Parmelin va négocier

Le conseiller fédéral Guy Parmelin va rencontrer le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick lors de son séjour à Washington vendredi
Guy Parmelin (à droite) va rencontrer le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick.Image: watson Agences
Le conseiller fédéral Guy Parmelin est aux Etats-Unis pour négocier une offre douanière plus favorable à la Suisse, malgré le pessimisme affiché par Washington.
05.09.2025, 16:2105.09.2025, 16:21
Selon des médias, le conseiller fédéral Guy Parmelin va rencontrer le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick lors de son séjour à Washington vendredi. Ce dernier s'est toutefois montré peu optimiste en amont quant à une entente sur le différend douanier entre la Suisse et les Etats-Unis.

Le gouvernement américain, sous la présidence de Donald Trump, est toujours prêt à écouter, a déclaré Howard Lutnick sur la chaîne de télévision de l'agence de presse économique américaine Bloomberg. «Ecoutons ce qu'ils ont à dire», a dit le ministre à propos de la délégation suisse:

«Mais vous savez: je ne suis pas optimiste»

Avec quoi arrive Parmelin?

Le voyage de Guy Parmelin porte sur une nouvelle offre de la Suisse aux Américains dans le cadre des taxes douanières, a confirmé vendredi le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis lors d'une conférence de presse à Reichenau (GR).

Voici pourquoi Parmelin a décollé du jour au lendemain pour Washington

«Nous avons élaboré une offre optimisée pour les Etats-Unis», a confirmé Cassis en réponse à une question d'un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Le voyage du ministre de l'Economie s'inscrit dans le cadre du deuxième cycle de négociations sur la question douanière.

Ignazio Cassis n'a pas donné de détails sur le programme précis du voyage de son confrère vaudois. Le Département fédéral de l'Economie avait précédemment annoncé à Keystone-ATS que Guy Parmelin s'était rendu aux Etats-Unis pour y mener des discussions au niveau ministériel. Il n'a pas donné plus de détails. (jah/ats)

