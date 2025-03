Prestations de Swissgrid: la facture d'électricité baisse un peu

En 2026, les consommateurs d'électricité paieront moins pour les prestations de Swissgrid. Mais des coûts non générés par l'exploitant du réseau vont eux coûter plus cher.

Plus de «Suisse»

Un ménage moyen de quatre personnes (consommation de 4500 kWh par an) peut s'attendre à payer environ 64 francs (2025: 77 francs), ce qui correspond à près de 5% du total des coûts d'électricité prévus pour le ménage, indique la société nationale pour l'exploitation du réseau d'électricité Swissgrid dans un communiqué lundi soir. Pour les entreprises dont la consommation annuelle s'élève à 90 000 kilowattheures, cela représente un coût de 1286 francs (2025: 1540 francs).

Ancien tarif de base supprimé

Le tarif dans le domaine de l'utilisation du réseau est restructuré et se compose désormais uniquement du tarif de travail (énergie finale consommée mesurée) et du tarif de puissance (valeur moyenne des pics de puissance mensuels), lit-on plus loin. L'ancien tarif de base (forfait par point de raccordement) est supprimé. Swissgrid met ainsi en oeuvre une directive du législateur et crée des incitations à réduire les pics de puissance.

Dans l'ensemble, les coûts d'utilisation du réseau sont légèrement supérieurs à ceux de l'année précédente, principalement en raison de la nette augmentation des coûts liés à la gestion des congestions.

Coûts de la réserve d'électricité en hausse

Conformément aux directives du législateur, Swissgrid continue de facturer les coûts de la réserve d'électricité de la Confédération (réserve d'énergie hydraulique, centrale de réserve, groupes électrogènes de secours). Ces coûts non générés par Swissgrid sont présentés par l'entreprise dans un tarif séparé «Réserve d'électricité», qui s'élève à 0,41 centime par kilowattheure pour 2026 (2025: 0.23 centime).

Un ménage moyen de quatre personnes paie ainsi environ 18 francs par an pour la réserve d'électricité (2025: 11 francs). La raison de cette augmentation est avant tout la baisse de la consommation d'électricité mesurée.

Il en résulte que les coûts doivent être répartis sur moins de kilowattheures consommés. Swissgrid s'attend à ce que cette tendance se poursuive l'année prochaine.

Pour 2026, Swissgrid prélève en outre un nouveau tarif «Supplément pour coûts solidaires via le réseau de transport», qui permet de facturer d'autres coûts non générés par Swissgrid. Concrètement, il s'agit ici des renforcements du réseau dans les niveaux de réseau inférieurs, qui, conformément à la loi sur l'approvisionnement en électricité, doivent également être pris en charge par Swissgrid depuis 2025.

Le tarif comprend en outre les aides transitoires décidées par le Parlement pour l'industrie de l'acier et de l'aluminium. Ce nouveau tarif s'élève à 0,05 centime par kilowattheure et représente une charge totale d'environ 2 francs par an pour un ménage moyen de quatre personnes. (ats/svp)