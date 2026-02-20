Le modèle haut de gamme «Bernina 990» sera à l'avenir fabriqué en Thaïlande. Image: Andrea Tina Stalder (Steckborn, 27 juin 2024)

«L’appréciation du franc face au dollar» oblige Bernina à délocaliser

La délocalisation prévue de la production Bernina du lac de Constance vers l’Asie est désormais actée. Même la procédure de consultation avec le personnel n’a rien pu y changer. Les suppressions d’emplois, avec 27 licenciements, restent toutefois moins importantes qu'initialement craintes.

Thomas Griesser Kym / ch media

Plus de «Suisse»

Ce qui s’est dessiné de plus en plus clairement ces dernières semaines se concrétise désormais: le fabricant thurgovien de machines à coudre Bernina ferme son dernier site de production suisse, situé à Steckborn, et délocalise ses activités dans son usine en Thaïlande.

Cette décision entraîne 27 licenciements, prononcés mercredi. Initialement, l’entreprise avait évoqué que jusqu'à 40 employés pourraient être concernés.

Une décision poussée par la dépréciation du dollar

Le PDG de Bernina, Kai Hillebrandt, qualifie «la centralisation de la production dans l’usine thaïlandaise» d’«inévitable». Cela s’explique principalement par l'évolution monétaire et la situation du marché aux Etats-Unis, qui représente près des trois quarts du chiffre d’affaires de Bernina, soit de loin son marché le plus important.

Le dollar ne vaut aujourd'hui plus que 77 centimes suisses. Début 2025, la monnaie américaine valait encore 92 centimes; en novembre 2022, la parité était encore d'actualité. La dépréciation du dollar signifie que les machines à coudre Bernina deviennent de plus en plus chères pour les consommateurs américains.

Kai Hillebrandt, CEO de Bernina. Image: Keystone

Un ancrage durable en Suisse malgré tout

La délocalisation et les licenciements ont été décidés après la conclusion de la procédure de consultation entre la direction de Bernina et les représentants du personnel. Le porte-parole de l’entreprise, Matthias Fluri, indique que les propositions du personnel ont permis d’atténuer les suppressions d’emplois, «certaines mesures de délocalisation n’étant pas mises en œuvre». Il ne souhaite pas en dire davantage.

Une chose est cependant claire: l’assemblage du modèle haut de gamme «Bernina 990», d’une valeur d’environ 15 000 francs, ainsi certaines parties de la fabrication mécanique seront transférés comme prévu dans l’usine thaïlandaise.

Le siège de Steckborn conservera l’intégralité du développement, la gestion de la qualité, la construction de prototypes, une partie des tests, les fonctions administratives et le centre logistique pour les accessoires et pièces détachées. Bernina précise:

«Tous ces départements et fonctions sont installés ici et ancrés durablement à Steckborn»

Fluri ajoute que Bernina regrette vivement ces licenciements et s’engage à trouver les meilleures solutions possibles pour les collaborateurs concernés. Il précise en outre que deux des 27 employés bénéficieront de «solutions internes». Pour les 25 autres, «une recherche d’emploi sera menée pendant la période de préavis, au sein et en dehors du groupe Bernina Textile».

Un plan de réintégration complet prévu

Les suppressions d’emplois sont accompagnées d’un plan social général, négocié en octobre 2024 par la direction et les représentants du personnel pour les années 2025 à 2027, et qui s’applique à tous les licenciements pour raisons économiques. Fluri ajoute:

«A la demande des représentants du personnel, des mesures supplémentaires ont été mises en place pour soutenir au mieux les personnes concernées.»

Le package complet comprend des prestations financières et, surtout, une aide à la recherche d’emploi.

«L’accent est mis sur la réintégration rapide des travailleurs licenciés sur le marché du travail» Matthias Fluri, porte-parole de Bernina

Le personnel a été informé des décisions mercredi après-midi. L’Association Employés Suisse ne souhaite pas, pour l’instant, faire de déclaration propre, la procédure n’étant pas encore totalement achevée.

La «Bernina 990» coûte environ 15 000 francs dans les magasins spécialisés suisses. Image: Andrea Tina Stalder

Un chiffre d'affaires lourdement impacté

Bernina emploie 334 collaborateurs à Steckborn, selon les dernières données disponibles. Après la délocalisation, ils seront encore «plus de 300». Au total, le groupe Bernina compte 1246 employés, dont 550 dans l’usine thaïlandaise, moins coûteuse. Celle-ci existe depuis 1990, appartient à Bernina, est dirigée par des Suisses et a été modernisée et agrandie en continu au cours des dernières décennies.

Dès mai 2026, après la fin de la production à Steckborn, elle fabriquera l’intégralité des machines à coudre Bernina. Hillebrandt déclare:

«Nous avons l’obligation de garantir le succès à long terme de Bernina. La délocalisation nous permet de rester compétitifs face à la concurrence internationale.»

En 2024, le groupe Bernina a réalisé un chiffre d’affaires de 251 millions de francs. Les chiffres pour 2025 ne sont pas encore disponibles. Fluri précise cependant que «l’appréciation du franc face au dollar et à d’autres devises (euro, yen) pèse considérablement sur Bernina» et que «son résultat financier en francs est fortement influencé par l’évolution du cours du dollar».

Une histoire démarrée il y a 130 ans

En tant qu’entreprise familiale, Bernina ne communique pas sur sa situation financière. Fluri affirme toutefois: «Nous continuerons à investir dans des projets et produits d’avenir». L’entreprise est en outre confiante dans sa capacité à maintenir et renforcer son rôle de fournisseur premium mondial de systèmes de couture et de broderie.

Le groupe textile Bernina appartient à Fritz Gegauf Holding SA, détenue par la famille Ueltschi. L’entreprise a été fondée en 1893 par Karl Friedrich Gegauf, l’inventeur de la machine à coudre à ourlet creux. Ce meunier et mécanicien de formation, originaire d’Allemagne, s’était installé en Suisse après la mort de son père. Il y avait d’abord trouvé un emploi comme monteur chez Baum, une fabrique de machines à broder à Rorschach, avant de se mettre à son compte.