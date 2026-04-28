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Neuchâtel veut interdire le lâcher de ballons

Neuchâtel veut interdire les lâcher de ballons
Le lâcher de ballons sera interdit dans le canton de Neuchâtel (image d'illustration).Image: Shutterstock

Neuchâtel veut interdire cette tradition populaire

En raison de la pollution qu'il provoque, le Grand Conseil neuchâtelois s'est prononcé mardi en faveur d'une interdiction du lâcher de ballons dans le canton.
28.04.2026, 10:1428.04.2026, 10:23

Le lâcher de ballons et de lanternes célestes sera interdit dans le canton de Neuchâtel, une première en Suisse. Les députés ont accepté mardi par 55 oui, 36 non et 9 abstentions un projet de loi en ce sens, émanant du groupe VertPOP.

«Cette interdiction peut paraître futile mais le lâcher de ballons dans l’atmosphère équivaut à la dispersion de déchets plastiques dans l’environnement, soit à du littering. Cette pollution a aussi des conséquences néfastes pour les animaux sauvages et domestiques», a déclaré Cloé Dutoit (Vert-e-s), première signataire du projet de loi.

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Du côté des lanternes célestes, «elles constituent un risque non négligeable d’incendie, particulièrement en été», a précisé la députée. Pour cette raison, ce lâcher est déjà interdit dans plusieurs régions de Suisse, proches des aéroports, ainsi que dans les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Valais, de Genève et de Fribourg.

Pour les députés soutenant cette interdiction, cela ne signifie en aucun cas la fin des activités festives ou symboliques. Il existe de nombreuses alternatives écoresponsables, telles que la plantation d’arbres, l’utilisation de cerfs-volants ou la réalisation de bulles de savon.

Feux d'artifice pas concernés

La droite s'est majoritairement opposée au texte. Pour l'UDC Damien Schär, «ce projet de loi est inutile car la pratique est très marginale. Son application concrète posera problème dans les faits: Va-t-on sanctionner un enfant qui lâche par erreur un ballon dans une fête?».

Pour le PLR Damien Humbert-Droz, «la société et les consciences évoluent et la pratique disparaît d'elle-même. Nous sommes favorables à éduquer, plutôt qu'à interdire». Le député s'interroge toutefois sur un éventuel retour en arrière, si une tendance de lâcher de ballons s'impose sur les réseaux sociaux.

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Le Conseil d’État était favorable au statu quo, soit ne pas interdire le lâcher de ballons et de lanternes célestes, cette pratique n’étant pas assimilée au littering et n’étant que très symbolique dans le canton et limitée à des moments festifs. «On préfère sensibiliser davantage», a déclaré Laurent Favre, conseiller d'Etat en charge de l'environnement.

Le projet de loi ne concerne pas les feux d’artifice. Ceux-ci sont déjà soumis à un régime d’autorisation et une initiative est en cours au niveau fédéral. (jzs/ats)

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