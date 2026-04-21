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La météo est idéale pour les Lyrides d'avril 2026 en Suisse

Fallende Sterne während der April Lyrids 2020 (23. April). Zusammensetzung fallender Sterne während eines Zeitraums von 2 Stunden und einer 15 Sek. Belichtung für die Sterne.
Photographie à longue exposition de l'essaim des Lyrides de 2020.Image: shutterstock

La météo est idéale pour voir une pluie d'étoiles filantes en Suisse

Les Lyrides atteindront leur maximum dans la nuit du 22 au 23 avril et pourraient illuminer le ciel avec jusqu’à 20 traînées lumineuses par heure. Et la meilleure nouvelle, c’est que les conditions s’annoncent favorables.
21.04.2026, 15:0621.04.2026, 15:06

La pluie actuelle d'étoiles filantes atteint son apogée: dans la nuit du 22 au 23 avril, jusqu’à 20 étoiles filantes par heure pourront être visibles dans des conditions optimales. Depuis la mi-avril, les météores sont déjà observables dans le ciel.

Les Lyrides comptent parmi les plus anciens essaims météoriques documentés. Elles se produisent lorsque la Terre, sur son orbite, rencontre une traînée de poussière laissée par la comète C/1861 G1 (Thatcher). Ses particules minuscules, se consumant en entrant dans l’atmosphère terrestre, produisent les brillantes traînées lumineuses visibles ces jours dans le ciel suisse.

Pas de lune gênante, et une météo favorable aux Lyrides

Les chances d’assister à un spectacle céleste impressionnant sont bonnes cette année: un ciel dégagé est attendu dans de nombreuses régions du pays. La faible luminosité de la Lune en fin de nuit favorise en outre nettement l’observation, car elle permet aussi de mieux distinguer les météores les plus faibles, à condition que les nuages ne viennent pas gâcher la vue.

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Celles et ceux qui souhaitent admirer ces belles traînées de lumière devront soit veiller tard, soit se lever tôt: les meilleures conditions d’observation se situent pendant la nuit, jusqu’aux premières heures du matin, avant le début de l’aube.

Les Lyrides seront visibles jusqu’à fin avril en Suisse

Mais si, justement ce jour-là, votre réveil ne sonne pas ou que vous ne l’entendez pas, il sera encore possible d’observer les météores dans les jours suivants, même s’ils seront nettement moins nombreux.

Les Lyrides apparaissent chaque année à l’époque où la Terre, sur sa trajectoire orbitale, traverse les débris de la comète «Thatcher», découverte en avril 1861, alors qu’elle se trouvait à proximité immédiate de l’orbite terrestre. Si cette comète tourne autour du Soleil, elle met exactement 417 ans pour accomplir une révolution complète. Il faudra donc attendre longtemps avant de pouvoir l’apercevoir de nouveau depuis la Terre. Comme les Lyrides naissent des restes laissés par cette comète, «Thatcher» est aussi appelée leur «corps parent»

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D’où les pluies d’étoiles filantes tirent-elles leur nom?

Les pluies d’étoiles filantes tirent leur nom de la constellation dans laquelle elles se situent. Le point du ciel nocturne d’où une pluie de météores semble partir s’appelle le radiant. Ainsi, par exemple, le radiant des Perséides se trouve dans la constellation de Persée. Celui des Lyrides se situe dans la constellation de la Lyre, «Lyra» en latin. Cette année, le radiant des Lyrides se lèvera vers minuit au nord-est. La constellation de la Lyre abrite d’ailleurs aussi l’une des étoiles les plus brillantes du ciel: Vega.

Die Sternen-Konstellation &amp;quot;Lyra&amp;quot; am Nachthimmel
L'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre est Véga. C'est l'une des étoiles les plus brillantes de tout le ciel nocturne.Image: shutterstock

Météore? Météoroïde? Météorite?

Les étoiles filantes sont en règle générale de minuscules particules, souvent même plus petites qu’un grain de sable. Mais comme elles heurtent l’atmosphère terrestre à une vitesse extrêmement élevée, pouvant atteindre 70 kilomètres par seconde, l’air s’ionise au moment où elles se consument, c’est-à-dire qu’il se charge électriquement.

La lueur qui en résulte est appelée météore. Il ne faut pas la confondre avec le météoroïde, parfois aussi appelé «météoride», qui désigne la particule à l’origine de l’étoile filante. Il y a enfin les météorites: c’est ainsi que l’on appelle les éléments, le plus souvent des «particules» plus grosses, qui traversent l’atmosphère sans se consumer entièrement lors de leur chute et atteignent effectivement le sol terrestre. (cst/lak/leo/ adapt. hun)

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