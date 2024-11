Voici comment les Suisses estiment les personnes LGBTQIA+

La communauté LGBTQIA+ bien accueillie, mais des préjugés demeurent. Image: Shutterstock

La majorité des Suisses soutient les personnes LGBTQIA+, mais des préjugés et de l’intolérance persistent envers les personnes transgenres et intersexuées, révèle une étude.

La population suisse est majoritairement bien disposée à l'égard des personnes LGBTQIA+, selon une étude publiée mercredi. Préjugés et intolérance persistent toutefois dans certains pans de la société, notamment envers les personnes transgenres et intersexuées.

Selon l'enquête de gfs.bern, mandatée par Amnesty International, Queeramnesty, Dialogai et les associations faîtières TGNS, InterAction, Pink Cross et LOS, la population éprouve majoritairement de la sympathie et de la compréhension pour les personnes homosexuelles, lesbiennes et bisexuelles.

Cette tolérance diminue toutefois pour les personnes trans ou intersexes. Les réticences et les préjugés sont clairement plus prononcés à leur encontre, note gfs.bern.

Une personne sur trois de la communauté LGBTQIA+ dit avoir subi des violences. Ce niveau de violence et de discrimination est supérieur en Suisse à la moyenne européenne. En conséquence, les organisations demandent des mesures urgentes de protection. (jah/ats)