Nemo, gagnant de l'édition 2024. Image: obs

L'Eurovision 2025 aura lieu à Genève ou à Bâle

La prochaine édition du concours musical se tiendra dans l'une de ces deux villes, sélectionnées par la SSR.

Le prochain Concours Eurovision de la chanson (ESC) aura lieu soit à Bâle, soit à Genève. C'est ce qu'a annoncé la SSR vendredi. Les candidatures de Zurich et de Berne/Bienne sont donc hors course. La décision définitive devrait être prise fin août.

Ces dernières semaines, les dossiers des villes de Genève, Bâle, Zurich et Berne/Bienne ont été «minutieusement étudiés par un groupe de travail de l'équipe centrale Eurovision», détaille la SSR dans un communiqué

Plusieurs critères

Le choix des deux villes finalistes s'est fait sur la base de plusieurs critères. Ces derniers comprennent, entre autres, le concept de salle, les connexions en transports publics, la durabilité, la capacité hôtelière, les concepts de sécurité et d'élimination des déchets, l'investissement et l'expérience en matière d'événements d'envergure.

A Genève, le parc des expositions de Palexpo, situé juste à côté de l'aéroport, deviendrait le lieu de l'événement. Les autorités prévoient d'allouer 30 millions de francs. Si Bâle était choisie, le concours se déroulerait à la Halle Saint-Jacques.

Pour les villes concernées, la candidature à l'Eurovision représente un investissement important, - mais également la perspective d'une forte création de valeur pour les branches de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme et, plus généralement, pour l'économie locale, poursuit le communiqué.

(ats/asi)