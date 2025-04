Des membres du Rassemblement romand patriote. Médaillon: Oscar Mazzoleni. image: capture

«Ce nouveau parti romand d'extrême droite cible clairement les jeunes»

Que veut le Rassemblement romand patriote, apparu il y a un an? Professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste de l'extrême droite, Oscar Mazzoleni nous renseigne sur l'idéologie de ce parti, ses influences, sa modernité, ses propos haineux.

Le Rassemblement romand patriote (RRP) était sous la menace d'un ultimatum posé il y a trois jours par le site antifasciste Renversé. Ce dernier menaçait de révéler les identités, documents, discussions et numéros de téléphones des membres de ce parti qualifié de «fasciste et antisémite», s'il ne prononçait pas son autodissolution dans les «48 heures». Cet ultimatum faisait suite à un article du Courrier révélant des conversations racistes, antisémites et misogynes tenues sur un groupe WhatsApp par des membres du RRP. Ce dernier ne s'étant pas soumis à l'ultimatum, Renversé indiquait ce mercredi mettre sa menace a exécution.

Dans une interview à watson, Oscar Mazzoleni, professeur à l'Université de Lausanne et spécialiste de l'extrême droite, nous éclaire sur le RRP, qui présente des candidats aux élections préfectorales de Bienne et du Jura Bernois.

Dans la catégorie extrême droite, à quelle famille rattacheriez-vous le Rassemblement romande patriote, le RRP?

Oscar Mazzoleni: Comme tout mouvement d’extrême droite, le RRP puise à plusieurs sources. On y voit l’influence de ce qu’ont été les Démocrates suisses, un parti relativement fort dans les années 1990, dont le discours nationaliste portait sur la préservation des libertés individuelles et qui s’opposait à la libre-circulation des personnes.

«Le RRP s’inscrit dans la tradition de "la barque est pleine", le slogan également utilisé pour s’opposer pendant la Seconde Guerre mondiale à l’accueil des réfugiés juifs»

Comme l’UDC aujourd’hui?

Sur certains points, oui, mais les Démocrates suisses étaient dans l’ensemble plus radicaux que l’UDC. Justement, le RRP, pour indiquer sa spécificité, tient à se démarquer de l’UDC.

Comment?

En déclarant vouloir rompre avec le capitalisme et en prônant en même temps la libre acquisition des armes pour tout citoyen suisse. Un tel courant est quasiment inexistant aujourd’hui en Suisse romande. Le RRP entend manifestement remplir ce vide en se positionnant à la droite de l’UDC.

«Cela pour défier l’ancienne stratégie blochérienne qui ne voulait précisément pas de parti plus à droite que l’UDC capable de se présenter aux élections»

Le RRP se signale par des propos racistes, antisémites et misogynes dans ses conversations privées, comme l'a mis au jour Le Courrier.

Excepté l’accent particulier mis sur la misogynie, pour ainsi dire revendiquée, cela s’insère pleinement dans la longue durée de d’extrême droite en Suisse et en Europe.

Qu’y a-t-il d’actuel, alors?

L’arrivé de RRP sur la scène politique romande semble s’inscrire dans une dynamique nationaliste récente, qui monte en force dans les pays occidentaux depuis quelques années. Elle se signale par un refus du politiquement correct et une décomplexion face aux tabous. Avec l’AfD en Allemagne ou le mouvement Maga aux Etats-Unis, le RRP participe d’une vague identitaire qui cherche à s’imposer non seulement électoralement mais aussi comme mouvement d’opinion.

Quel est le but poursuivi par le Rassemblement romand patriote?

«Le but recherché est de normaliser des discours qui restent en grande partie encore du domaine de l’interdit dans la sphère publique des démocraties occidentales»

Cela explique aussi, à l’image d’autres formations extrémistes, le double discours, celui de la vitrine, qui se situe à la frontière de l’acceptable, et celui tenu en interne, qui remet en cause les tabous.

Le RRP pense-t-il pouvoir trouver un public?

Les militants de ce mouvement font le pari que certains arguments, sur la préservation identitaire, sur la préservation du masculin, auraient la cote dans une partie de la population. D’où la lutte contre le féminisme, les discours LGBTQIA et le wokisme, symptomatique d’influences nationales et transnationales, qui passent notamment par les Etats-Unis, la France ou l’Allemagne.

Quel est le public convoité par le RRP?



«Les jeunes sont une cible évidente»

Comme d’autres mouvements similaires, le RRP a l'avantage d'être actif sur les réseaux sociaux, qui ouvrent à toute une mixité d’influences un peu floues et hétérogènes. Il y a là de quoi faire son marché identitaire.

Y a-t-il des structures sociales, familiales ou géographiques favorables à l’apparition d’un parti comme le RRP?

Avant les réseaux sociaux, l’adhésion à un parti comme le RRP était beaucoup plus liée à des filiations familiales, à des réseaux intellectuels, qui avaient leur lieu de diffusion plus circonscrits. On pense à Vigilance à Genève, par exemple, ou à l’influence de l’extrême droite française sur l’UDC à un moment donné. Les nouvelles générations sont influencées différemment, par d’autres canaux. Les réseaux sociaux offrent des espaces de contact plus autonomes, qui échappent partiellement aux canaux traditionnels.

Les mouvements comme le RRP ne se veulent-ils pas, aussi, une réponse à l’extrême gauche, qui occupe des parts de marché militantes en quelque sorte plus officielles, à l’université par exemple?

Oui, il y a là ce qu’on appelle en anglais un «cultural backlash», une réaction culturelle à une société multiculturelle. Mais ce n’est pas seulement une réponse à la gauche antifa. C’est une volonté de renverser la table, dans les grandes et les petites notabilités, dans les partis bourgeois, en posant des défis même aux conservateurs et aux libéraux traditionnels.