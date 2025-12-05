ciel couvert
La Suisse commande ses F-35: voici quand ils seront livrés

epa12537589 US Air Force&#039;s F-35 fighter jet performs a flying display during the Dubai Airshow 2025 at the Dubai World Central (DWC), also known as Al Maktoum International Airport, in Jebel Ali, ...
En septembre 2022, la Suisse a commandé 36 F-35 pour 6 milliards (image d'archives).Keystone

La Suisse commande ses premiers F-35: voici quand ils seront livrés

Un contrat a été conclu fin septembre pour l'acquisition des huit premiers avions de combat américains. Mais le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.
05.12.2025, 09:1705.12.2025, 10:46

La signature du contrat pour l’achat des huit premiers F-35 suisses a eu lieu fin septembre. L'information a été confirmée au Temps par le constructeur Lockheed Martin, l’administration américaine et Armasuisse.

Ces appareils appartiennent au lot 19, dont la décision de production et de livraison, longtemps retardée, vient d’être validée entre le constructeur et le Joint Program Office (l’office gouvernemental chargé du programme du F-35 et de sa vente à l’étranger).

Les prix pas communiqués

En septembre 2022, la Suisse a commandé 36 F-35 pour 6 milliards, le montage contractuel prévoit que Berne, qui a signé avec Washington et non directement avec Lockheed Martin, assume tout surcoût éventuel sans recours juridique.

Le Conseil fédéral pourrait augmenter la TVA pour acheter plus de F-35

Le prix des premiers appareils n'a pas été dévoilé. «Armasuisse ne s’exprime pas sur les prix individuels par avion», indique la porte-parole Daniela Renzo, contactée par le Temps. Elle précise toutefois au quotidien que «la Suisse bénéficie en principe des mêmes conditions que celles négociées par le gouvernement américain pour lui-même».

Auprès de la RTS, l'office précise que ces appareils sont pour l'heure testés aux Etats-Unis et seront livrés en Suisse entre 2027 et 2029. Le média public fait état de deux autres lots de 28 jets supplémentaires qui sont pour leur part toujours en cours de négociation.(jzs/ats)

