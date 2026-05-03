Ca a dégénéré à Zurich

À Zurich, au lendemain du 1er mai, des débordements ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche en marge d’une manifestation non autorisée, la police dispersant le cortège en direction du centre-ville.

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En marge d’une manifestation non autorisée qui fait suite à celles du 1er mai, des débordements ont eu lieu à Zurich dans la nuit de samedi à dimanche En direction du centre-ville, la police municipale a repoussé le cortège avant de le disperser.

Selon un communiqué de la police municipale de Zurich publié dimanche, le cortège a défilé après minuit sur la Hohlstrasse en direction du centre-ville.

Les forces de police déployées sur place ont été attaquées à coups de bouteilles, de pierres et de feux d’artifice. Une voiture de police a également été endommagée.

Dégradations matérielles et incendie

La police a repoussé les participants de la manifestation jusqu’au skatepark près de la Bäckeranlage, dans le district 4. La manifestation a finalement été dispersée. C’est depuis ce même lieu que le cortège non autorisé était parti auparavant.

Selon la police, des manifestants ont commis des dégradations matérielles, barricadé un accès et allumé un incendie. Celui-ci a été éteint par les pompiers.

Aucun blessé n’a été signalé à la police dimanche. Des enquêtes sont en cours pour évaluer l’ampleur des dommages matériels, indique-t-elle. (sda/ats)