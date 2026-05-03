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Manifestation du 1er mai: ça a dégénéré à Zurich

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Ca a dégénéré à Zurich

À Zurich, au lendemain du 1er mai, des débordements ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche en marge d’une manifestation non autorisée, la police dispersant le cortège en direction du centre-ville.
03.05.2026, 14:5803.05.2026, 14:58

En marge d’une manifestation non autorisée qui fait suite à celles du 1er mai, des débordements ont eu lieu à Zurich dans la nuit de samedi à dimanche En direction du centre-ville, la police municipale a repoussé le cortège avant de le disperser.

Selon un communiqué de la police municipale de Zurich publié dimanche, le cortège a défilé après minuit sur la Hohlstrasse en direction du centre-ville.

Les forces de police déployées sur place ont été attaquées à coups de bouteilles, de pierres et de feux d’artifice. Une voiture de police a également été endommagée.

Dégradations matérielles et incendie

La police a repoussé les participants de la manifestation jusqu’au skatepark près de la Bäckeranlage, dans le district 4. La manifestation a finalement été dispersée. C’est depuis ce même lieu que le cortège non autorisé était parti auparavant.

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Selon la police, des manifestants ont commis des dégradations matérielles, barricadé un accès et allumé un incendie. Celui-ci a été éteint par les pompiers.

Aucun blessé n’a été signalé à la police dimanche. Des enquêtes sont en cours pour évaluer l’ampleur des dommages matériels, indique-t-elle. (sda/ats)

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