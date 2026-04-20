en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Faits divers

Crash d'un petit avion de tourisme dans le canton de Berne

Police suisse Berne
L'accident s'est produit vers 13h30, a indiqué une porte-parole de la police cantonale bernoise, en ajoutant que des forces d'intervention étaient sur place. keystone

Crash d'un petit avion de tourisme dans le canton de Berne

À Ochlenberg (BE), un avion de tourisme s’est écrasé lundi après-midi; la police cantonale ignore encore les causes de l’accident et ne se prononce pas sur d’éventuelles victimes.
20.04.2026, 18:4820.04.2026, 18:55

Un petit avion de tourisme s'est écrasé lundi après-midi sur le territoire de la commune d'Ochlenberg, dans le canton de Berne. Son pilote, un Suisse de 64 ans domicilié dans le canton de Soleure, n'a pas survécu au crash. Il était seul à bord.

! Mise à jour suit !
Important incendie à Saxon en Valais: alerte et consignes à la population

L'accident s'est produit vers 13h30, a indiqué la police cantonale en fin d'après-midi dans un communiqué. Selon une photo publiée par 20 Minuten, l'avion gisait dans un pré sur le dos.

L’accident a mobilisé plusieurs patrouilles et spécialistes de la Police cantonale bernoise, les sapeurs-pompiers de Goldisberg et Langenthal ainsi que les ambulanciers du service de secours SRO.

La Police cantonale enquête sous la direction du Ministère public de la Confédération et en coordination avec le Service suisse d’enquêtes de sécurité (SESE) afin d’établir les causes de l’accident. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
1
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Le futur Premier ministre hongrois se moque de Viktor Orbán
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'Iran a retourné l'«arme» favorite des Etats-Unis contre Trump
Les Etats-Unis ont transformé les interdépendances mondiales en armes. Mais d’autres puissances ripostent désormais avec les mêmes leviers.
C'est toujours la même logique qui régit des conflits en apparence radicalement différents. La guerre chaotique de Trump contre l'Iran. Sa guerre commerciale, tout aussi chaotique. L'attaque de Vladimir Poutine contre l'Ukraine. La liste des exemples remonte jusqu'à la destruction du secret bancaire suisse par les Etats-Unis. Tout a commencé le 11 septembre 2001 avec les attentats terroristes d'Oussama ben Laden contre le World Trade Center à New York.
L’article