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Vaccins Covid: des contrats «caviardés» font polémique

Vaccins Covid: des contrats «caviardés» font polémique en Suisse

epa09667825 A medical staff prepares doses of the Covid-19 Pfizer vaccine for the vaccination for children between 5 - 11 year old at the vaccination center of the Geneva University Hospitals (HUG), i ...
Des doses du vaccin Pfizer contre le Covid-19 aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en janvier 2022.Keystone
Une alliance alémanique accuse l’OFSP d’opacité dans les contrats Covid, dénonçant des risques assumés par l’Etat plutôt que par les fabricants. L’office fédéral réplique en assurant que l’approvisionnement et la sécurité des vaccins ont été garantis.
21.04.2026, 18:1421.04.2026, 18:14

L'organisation alémanique «Aktionsbündnis freie Schweiz» (Alliance pour une Suisse libre) reproche à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) de mener une «politique occulte» concernant des contrats partiellement caviardés avec les fabricants de vaccins contre le Covid-19.

Contacté par Keystone-ATS, l'OFSP cite un rapport d'audit selon lequel la Suisse a été en mesure de garantir l'approvisionnement de la population suisse avec les meilleurs vaccins disponibles sur le marché et les plus récents.

Voici comment Patrick Fischer s'est fait attraper

L'alliance «Aktionsbündnis freie Schweiz» a, selon ses propres dires, procédé à une analyse juridique des contrats conclus entre la Confédération et les fabricants de vaccins contre le Covid. Ces textes sont accessibles au public depuis la semaine dernière. Elle a présenté les résultats mardi à Berne devant les médias. Des résultats «bouleversants», indique-t-elle dans un communiqué.

Alors que l'objectif des contrats était «la prétendue protection de la santé contre la pandémie de Covid», aucun d'entre eux ne contient d'obligations pour les fabricants de fournir un produit efficace ou sûr, bien au contraire, selon le communiqué.

«Les risques en matière de responsabilité incombent unilatéralement à l'Etat et aux contribuables»
«Aktionsbündnis freie Schweiz»

Rémy Wyssman, conseiller national (UDC/SO) et avocat, s’est battu sur le plan juridique pour obtenir la divulgation des contrats. Il exige que la responsabilité des cadres dirigeants et des contrôleurs de l’administration fédérale soit renforcée. Il déposera des interventions contenant ses revendications lors de la prochaine session extraordinaire des Chambres fédérales, qui débute mercredi.

L'alliance se demande si le Conseil fédéral a «enfreint des principes impératifs du droit des marchés publics et s’il a indûment dissimulé au Parlement des éléments essentiels de ces contrats». Elle se demande aussi si le Conseil fédéral a «porté atteinte aux intérêts de la population suisse» en dépensant plus d’un milliard de francs pour l’achat de vaccins.

Sécurité garantie par Swissmedic

Contacté par Keystone-ATS, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a cité le rapport d'audit de la Haute surveillance du Parlement, qui a constaté que la Suisse avait été en mesure de garantir l'approvisionnement de la population suisse avec les meilleurs vaccins disponibles sur le marché et les plus récents.

L’OFSP défend les commandes massives de vaccins contre le Covid-19

Et l'OFSP d'ajouter, dans sa réponse écrite, que, pour la Confédération, il était important, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, de pouvoir fournir à la population les vaccins les plus récents et les plus performants disponibles grâce à ces achats.

«Afin d’atténuer les risques de pénurie, elle s’est approvisionnée auprès de différents fabricants»
L'OFSP

«Tous les vaccins recommandés par la Confédération étaient autorisés par Swissmedic qui a vérifié l’efficacité et la sécurité des vaccins». (mbr/ats)

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