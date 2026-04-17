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Un grosse bagarre a éclaté dans cette gare CFF romande

Gare CFF de St-Maurice
Les faits sont survenus à la gare de St-Maurice.Image: Albins/Wikimedia Commons

Un grosse bagarre a éclaté dans cette gare romande

Une dizaine de personnes en sont venus aux mains jeudi à la gare de St-Maurice (VS). Un jeune de 17 ans a été blessé avec un couteau.
17.04.2026, 16:4517.04.2026, 16:45

Un jeune Congolais âgé de 17 ans a été blessé jeudi lors d'une altercation impliquant une dizaine de personnes à la gare de St-Maurice (VS). Plusieurs individus âgés entre 16 et 18 ans ont été identifiés et interpellés. L'un d'entre eux a été écroué.

La bagarre a éclaté peu après 20h00 jeudi soir, a communiqué la police cantonale valaisanne vendredi. Plusieurs coups ont été échangés, notamment au moyen de barres métalliques et de bâtons en bois.

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Dans la mêlée, la victime a été blessé à la cuisse au moyen d'un couteau. Acheminé à l'hôpital, le jeune a pu quitter l'établissement dans la nuit une fois les soins reçus. Le jeune homme écroué est un Algérien âgé de 17 ans.

Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cet événement. La présomption d'innocence s'applique. (jzs/ats)

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