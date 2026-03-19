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Titlis: les télécabines d'Engelberg encore paralysées

KEYPIX - Gondeln der Gondelbahn Engelberg-Titlis Express sind auf der Gerschnialp und zwischen dem Truebsee, wo eine Gondel der selben Bahn abstuerzte, am Mittwoch, 18. Maerz 2026 in Engelberg. (KEYST ...
Le «Titlis Xpress», une installation de télécabines à huit places, reste partiellement fermé ce jeudi.Keystone

Les télécabines d'Engelberg encore paralysées par le drame

Après la chute d'une télécabine au Titlis mercredi, l'installation incriminée reste partiellement fermée. L'accident a coûté la vie à une femme de 61 ans.
19.03.2026, 10:5519.03.2026, 10:55

Après l'accident mortel d'une télécabine mercredi à Engelberg (OW), l'installation incriminée reste fermée jusqu'à nouvel avis sur le tronçon où est survenu le drame. L'entreprise de remontées mécaniques de la station obwaldienne ignore encore, quand elle pourra y être remise en service.

Le «Titlis Xpress», une installation de télécabines à huit places, n'a été remise en marche qu'entre la vallée et la station intermédiaire de Trübsee. L'accident s'est produit peu après cette dernière en direction de la station supérieure de Stand.

Attention, images choquantes👇

Vidéo: watson

Le téléphérique reliant en parallèle Trübsee à Stand permettra de garantir le transport sur cet axe supérieur, indique jeudi un porte-parole des remontées mécaniques. Sur l'axe inférieur, aucune autre remontée mécanique que le Titlis Xpress ne permet d'accéder à la partie du domaine skiable située au-dessus de 2000 mètres.

«Il est possible que l’on ait arrêté l’exploitation trop tard»

Mercredi vers 11h, une femme de 61 ans a perdu la vie dans la chute de sa télécabine. La remontée mécanique a été inaugurée en 2015 et révisée pour la dernière fois en septembre dernier. Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête du Ministère public nidwaldien, le lieu de l'accident se situant sur le territoire du canton de Nidwald. (jzs/ats)

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