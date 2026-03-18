Grave accident: mercredi, une télécabine a déraillé dans le domaine skiable du Titlis. Image: keystone

Voici ce qui a pu provoquer la chute mortelle de cette télécabine suisse

La chute d’une télécabine au Titlis soulève de nombreuses questions. L’expert en remontées mécaniques Reto Canale détaille les scénarios envisageables à ce stade.

Kilian Marti Suivez-moi

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La chute d'une télécabine mercredi matin dans le domaine skiable d'Engelberg (OW) a fait un mort. Cette personne se trouvait seule dans la cabine. L'accident est survenu peu avant 11h sur territoire nidwaldien. Une télécabine à huit places de la remontée mécanique «Titlis Xpress» s'est écrasée au sol, peu après la station intermédiaire de Trübsee, en direction de la station supérieure de Stand. L'expert Reto Canale analyse la sitation.

Quelle a été votre première réaction en apprenant l’accident?

Dans un tel cas, on cherche immédiatement à en comprendre la cause. Mais les informations confirmées restent encore limitées, ce qui rend toute analyse précise difficile. On peut néanmoins avancer certaines hypothèses générales.

Attention, scène choquante 👇 Vidéo: watson

Qu’est-ce qui pourrait expliquer, à ce stade, la chute d’une télécabine?

Au vu des éléments connus, il est probable qu’un incident se soit produit au niveau d’un pylône et que quelque chose s’y soit accroché – soit à la pince, soit au bras de suspension. Pour comprendre, il faut connaître le fonctionnement: à la sortie de la station, les cabines sont accrochées au câble en mouvement. A ce moment-là, la force de serrage de la pince est systématiquement contrôlée. Ce contrôle a lieu à chaque départ. Il est donc très improbable qu’une cabine ait quitté la station sans que cette vérification ait été effectuée.

Pourquoi peut-on l’affirmer avec autant de certitude?

Si la force de serrage n’était pas correcte, l’installation se serait immédiatement arrêtée. C’est précisément le rôle de ce système: si l’accrochage ne se fait pas correctement, tout s’arrête sur-le-champ. C’est un point essentiel. D’après les premières images, l’accident semble s’être produit à proximité d’un pylône. Dans ce cas, il est tout à fait possible que quelque chose s’y soit accroché.

Comment un tel scénario pourrait-il se produire concrètement? Le vent a-t-il pu jouer un rôle?

C’est envisageable. De fortes rafales peuvent provoquer un déraillement du câble. Dans ce cas, des dispositifs appelés «attrape-câbles» entrent en jeu: ils empêchent le câble de tomber s’il sort des galets. Mais celui-ci ne circule alors plus correctement. Si, à ce moment précis, une pince arrive, rien ne garantit que tout se déroule sans incident.

A propos de l'interviewé Reto Canale est ingénieur diplômé de l’ETH et figure parmi les experts les plus reconnus des remontées mécaniques en Suisse. Il a travaillé notamment dans la recherche à l’ETH, dans l’industrie des téléphériques, ainsi que comme directeur de l’autorité de surveillance de la sécurité pour les installations autorisées au niveau cantonal. Il exerce aujourd’hui comme consultant indépendant. Image: dr

Concrètement, que se passe-t-il dans ce cas?

Les attrape-câbles évitent l’effondrement du système. Lorsque cela se produit, l’installation s’arrête, mais continue encore sur quelques mètres avant de freiner complètement. Si une cabine arrive à cet instant, la pince peut se coincer dans la zone de ces dispositifs, ou le câble peut être arraché de la pince. Cela peut entraîner une chute.

Cela ressemble à un enchaînement de circonstances improbables, non?

Oui, exactement. C’est pour cela que ce type d’événement reste extrêmement rare. Le risque zéro n’existe pas. Mais l’objectif est toujours de le réduire autant que possible.

Les exploitants ont-ils pu mal évaluer la situation de vent?

En règle générale, lorsque le vent se renforce, il faut anticiper et commencer à vider l’installation, c’est-à-dire ne plus faire monter de passagers. Mais cette décision repose sur une appréciation humaine, et elle n’est jamais simple.

«Avec le recul, on se dit parfois qu’il aurait fallu arrêter plus tôt»

Mais la Suisse est réputée prudente en la matière.

Oui, globalement, les exploitants suisses ne prennent pas de risques excessifs. Mais dans ce cas précis, on ignore encore comment le vent a évolué.

«Il reste donc possible que l’exploitation ait été interrompue trop tard»

Ce sont des situations très délicates pour le personnel. Il faut éviter toute accusation ou jugement hâtif.

A partir de quelle force de vent la situation devient-elle critique?

Lorsqu’il devient trop fort, le vent dépasse les conditions pour lesquelles une télécabine est conçue. Les règles d’exploitation fixent des seuils précis. Mais en cas de doute, les responsables ont toujours le droit – et même le devoir – d’arrêter l’installation plus tôt, même si la limite n’est pas encore atteinte, notamment si de nouvelles rafales sont attendues.

Existe-t-il d’autres scénarios possibles que le déraillement du câble?

Oui. Les pylônes sont équipés de plateformes de maintenance pour le personnel, prévues pour garantir la sécurité des interventions. Elles ne montent toutefois que jusqu’à une certaine hauteur. Je ne sais pas à quelle hauteur se situait celle de cette installation. Certaines sont conçues pour éviter tout contact avec les cabines. Mais sur d’autres, en cas de balancement extrême dû au vent, un contact reste possible. Un élément pourrait alors s’y accrocher, voire être arraché. Cela constitue une autre hypothèse.

A quel point un tel accident est-il exceptionnel en Suisse?

Au regard du nombre de remontées mécaniques en Suisse, les accidents graves restent extrêmement rares. Ce type d’événement demeure exceptionnel. Mais un risque résiduel ne peut jamais être totalement exclu, que ce soit pour les téléphériques ou pour l’aviation.