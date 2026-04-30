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Ces jeunes Romands n'auraient pas dû slalomer sur l'autoroute

Police cantonale fribourgeoise
Image d'illustrationImage: Police cantonale fribourgeoise

Ces jeunes Romands n'auraient pas dû slalomer sur l'autoroute

Une dangereuse course-poursuite s'est déroulée mercredi après-midi sur l'A12, dans le canton de Fribourg. Trois jeunes hommes ont été interpellés et leurs véhicules ont été séquestrés.
30.04.2026, 14:1130.04.2026, 14:11

La police cantonale fribourgeoise lance un appel à témoins à la suite d'une course-poursuite survenue mercredi sur l'autoroute A12.

Les faits se sont déroulés vers 14h50 entre Bulle et Flamatt (FR). Trois véhicules se livraient alors à une course à haute vitesse, relate la police dans un communiqué.

«Ceux-ci slalomaient entre les autres véhicules, mettant ainsi en danger plusieurs automobilistes»
La police fribourgeoise

Deux voitures ont pu être interceptées sur une aire de repos à Schmitten (FR). Elles étaient conduites par des hommes de 21 ans et 22 ans domiciliés dans les cantons du Valais et de Vaud.

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Le troisième véhicule et son conducteur, un Vaudois de 21 ans, ont finalement été stoppés à à la sortie d'autoroute de Flamatt (FR).

Ils auraient conduit sous l'influence de stupéfiants

Les trois jeunes hommes, ainsi qu'un passager de 19 ans, ont été emmenés au poste de police pour y être auditionnés. Leurs véhicules ont été séquestrés.

Deux d'entre eux sont suspectés d'avoir conduit sous l'influence de stupéfiants. Plusieurs autres infractions ont aussi été relevées sur l'ensemble des véhicules.

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Une enquête est en cours. «Les témoins éventuels, ainsi que les personnes qui auraient été incommodées ou mises en danger par le comportement de ces automobilistes, sont invités à s’annoncer», conclut la police fribourgeoise. (jzs avec comm)

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