Image d'illustration Image: Police cantonale fribourgeoise

Ces jeunes Romands n'auraient pas dû slalomer sur l'autoroute

Une dangereuse course-poursuite s'est déroulée mercredi après-midi sur l'A12, dans le canton de Fribourg. Trois jeunes hommes ont été interpellés et leurs véhicules ont été séquestrés.

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La police cantonale fribourgeoise lance un appel à témoins à la suite d'une course-poursuite survenue mercredi sur l'autoroute A12.

Les faits se sont déroulés vers 14h50 entre Bulle et Flamatt (FR). Trois véhicules se livraient alors à une course à haute vitesse, relate la police dans un communiqué.



«Ceux-ci slalomaient entre les autres véhicules, mettant ainsi en danger plusieurs automobilistes» La police fribourgeoise

Deux voitures ont pu être interceptées sur une aire de repos à Schmitten (FR). Elles étaient conduites par des hommes de 21 ans et 22 ans domiciliés dans les cantons du Valais et de Vaud.

Le troisième véhicule et son conducteur, un Vaudois de 21 ans, ont finalement été stoppés à à la sortie d'autoroute de Flamatt (FR).

Ils auraient conduit sous l'influence de stupéfiants

Les trois jeunes hommes, ainsi qu'un passager de 19 ans, ont été emmenés au poste de police pour y être auditionnés. Leurs véhicules ont été séquestrés.

Deux d'entre eux sont suspectés d'avoir conduit sous l'influence de stupéfiants. Plusieurs autres infractions ont aussi été relevées sur l'ensemble des véhicules.

Une enquête est en cours. «Les témoins éventuels, ainsi que les personnes qui auraient été incommodées ou mises en danger par le comportement de ces automobilistes, sont invités à s’annoncer», conclut la police fribourgeoise. (jzs avec comm)