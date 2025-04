Valérie Dittli va rembourser 20 000 francs au PLR

Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

On a sous-estimé les effets d'une grossesse sur les femmes

Des scientifiques israéliens sont parvenus à mieux cerner les effets a posteriori d'une grossesse. Leurs recherches montrent que le corps ne se rétablit à certains égards qu'après cinq mois, voire plus.

On a longtemps cru que le corps d'une femme retrouvait son état normal six ou huit semaines après l'accouchement. C'est faux, affirme Christoph Lees de l'Imperial College London. Il se base sur les résultats d'une étude israélienne du Weizmann Institute of Science, explique le journal New Scientist.