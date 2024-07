La Suisse célèbre le 1er Août à partir de mercredi soir

Le soir, certaines communes perpétueront la tradition des feux d'artifice. Mais de nombreuses localités ont d'ores et déjà renoncé aux spectacles pyrotechniques, leur préférant des spectacles sons et lumière ou d'autres shows de drones. (sda/ats)

A Berne, le Palais fédéral ouvrira lui ses portes à Berne jeudi de 08h30 à 16h30. La présidente du Conseil des Etats Eva Herzog et son collègue du Conseil national Erich Nussbaumer répondront aux questions du public. Et des guides expliqueront le fonctionnement du Parlement.

La ministre des finances Karin Keller-Sutter sera elle à New York. Le chef de la diplomatie Ignazio Cassis a pour sa part déjà commencé à célébrer la fête nationale. Il était mardi soir à la Maison suisse aux Jeux olympiques de Paris. A la mi-juillet, il s'était rendu en Amérique latine pour des visites officielles et avait participé aux célébrations de la communauté suisse au Pérou et de l'ambassade suisse au Costa Rica.

197 victimes de traite d'êtres humains ont été identifiées en Suisse

Même si la hausse du nombre de victimes masculines s'est poursuivie, les femmes représentent toujours la grande majorité des victimes (75,5%).

L'an passé, la Plateforme Traite a recensé 197 victimes de traite d'êtres humains en Suisse, soit 11% de plus qu'en 2022. L'augmentation du nombre d'hommes victimes s'explique notamment par le fait que la sensibilisation à la traite d'êtres humains et les contrôles correspondants se sont de plus en plus déplacés dans les secteurs d'activité à prédominance masculine.