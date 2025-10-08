Vivre confortablement en France en bénéficiant d'un salaire suisse: de plus en plus de travailleurs sont séduits par l'idée. Image: Unsplash, montage watson

Travailler en Suisse, vivre en France? Voici les meilleures villes

Le salaire suisse d'un côté et le coût de la vie français de l'autre: en somme, le meilleur de deux mondes. C'est le choix que font de nombreux travailleurs chaque année. Mais où donc s'installer? La réponse ici.

Il fait bon vivre de l'autre côté de la frontière française, surtout lorsqu'on bénéficie d'un salaire suisse. C'est tout du moins ce que rapporte Le Figaro dans un récent article recensant les localités françaises les plus intéressantes pour les frontaliers.

Ils sont plus de 180 000 à avoir fait ce choix de vie: travailler en Suisse tout en profitant du coût de la vie en France. Et pour ce faire, ils se sont tous confrontés à la même question: dans quelle ville travailler et, surtout, où s'installer pour rendre l'opération aussi agréable que pérenne?

Dans cette optique, le journal Le Figaro a notamment analysé les villes romandes de Genève et Lausanne, et s'est penché sur les lieux de vie circonvoisins les plus propices et favorables à l'établissement d'un train de vie aussi plaisant qu'équilibré. Pour ce faire, une méthodologie reposant sur des critères bien précis a été échafaudée, permettant la création d'un classement.

Les gagnants autour de Genève

Veigy-Foncenex est parfait pour illustrer ce qui fait la fine fleur des lieux où s'épanouir en France tout en travaillant en Suisse. Situé à seulement 15 kilomètres, ce village possède un charme champêtre pittoresque. Le Figaro a recueilli quelques témoignages d'habitants, dont celui d'Elsa, aide-soignante de 46 ans et mère de deux enfants. Pour se déplacer, elle a fait le choix du bus:

«Je mets environ une heure, mais c’est moins fatigant que la voiture et je peux me reposer pendant le trajet»

La méthodologie



Dans ces catégories se trouvent sans surprise les transports et les distances de trajets, avec les taux de mobilité douce et de déplacements par moyens publics et privés.



On peut également citer comme paramètres pris en compte dans les calculs la présence des commodités et des commerces de proximité, la quantité de services de soins disponibles, la démographie, la densité de population, les possibilités de loisirs, le prix de l'immobilier, le cadre de vie, l'environnement, la présence d'espaces verts et d'écoles maternelles, le taux de criminalité ou encore la proximité avec un aéroport et l'exposition à la pollution sonore.



Afin d'être prises en considération, les localités françaises doivent toutes comporter au moins 5% de frontaliers suisses et dépasser les 2500 habitants pour Genève, et 100 habitants pour Lausanne. A cela s'ajoutent pas moins de 33 critères variés rangés en catégories afin de départager les villes entre elles.

Dans ces catégories se trouvent sans surprise les transports et les distances de trajets, avec les taux de mobilité douce et de déplacements par moyens publics et privés.

On peut également citer comme paramètres pris en compte dans les calculs la présence des commodités et des commerces de proximité, la quantité de services de soins disponibles, la démographie, la densité de population, les possibilités de loisirs, le prix de l'immobilier, le cadre de vie, l'environnement, la présence d'espaces verts et d'écoles maternelles, le taux de criminalité ou encore la proximité avec un aéroport et l'exposition à la pollution sonore.

Outre son emplacement, la commune affiche via la méthodologie employée (voir encadré) un très beau score grâce notamment à son environnement et sa démographie, bien que sa densité de commerce la tire légèrement vers le bas. Autre bémol: l'immobilier. Les prix d'acquisition des biens ont augmenté. En cause: leur rareté.

«Une maison, c’est hors budget pour nous»

Cependant, une visite sur le site seloger.com permet de constater que le marché locatif dispose, quant à lui, de solides arguments, notamment d'une maison de six pièces et 175m2 à 2900€ par mois, charges comprises.

On n'oserait espérer une telle chose à Genève. Image: seloger.com

Les gagnants autour de Lausanne

La commune de Métabief dans le Doubs dispose de très nombreuses plus-values. Comme le résume bien le maire Gérard Dèque:

«Ici, c’est l’endroit idéal où s’installer, aussi bien pour les travailleurs frontaliers vers Lausanne, les familles ou les actifs locaux»

Les commodités y sont opulentes, et le système de santé fort. Malgré ses 1500 âmes, le village est dynamique et la présence à 20 minutes en voiture de la ville de Pontarlier est un véritable atout pratique.

Seul réel point noir au tableau: l'absence de gare et les 50 kilomètres de distance qui le séparent de Lausanne. La voiture étant la meilleure option, il faut s'attendre à une certaine quantité de bouchons.

Côté prix de l'immobilier, la localité se situe bien au-dessus de la moyenne départementale. Mais, comme le résume bien Gérard Dèque:

«Ce n’est pas un hasard si les maisons ne restent jamais longtemps sur le marché, il y a de plus en plus de demandes. Le marché n’est pas tendu, ça bouge beaucoup, donc il y a toujours des biens à vendre.»

Pour ce qui est de la location, il n'y a effectivement pas de large choix. Un appartement de 69m2 et de quatre pièces a néanmoins pu être débusqué pour 1000€ par mois.

Les prix restent très largement imbattables, comparativement à Lausanne. Image: seloger.com

