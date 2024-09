La France et la Suisse échangeront des surfaces équivalentes. Image: KEYSTONE

Les frontières de la Suisse avec l'Italie et la France vont bouger

La pose de voies pour une nouvelle ligne de tram, des travaux de renaturation, ainsi que la fonte des glaciers, vont impacter la frontière franco et italo-suisse.

Les frontières de la Suisse avec l'Italie et la France vont bouger. Les modifications avec l'Italie sont liées à la fonte des glaciers. Pour la France, elles concernent Genève pour le tram entre Perly-Certoux (GE) et Saint-Julien-en-Genevois (F) et des rivières.

Pour le canton du bout du lac, certains aménagements, comme la pose de voies pour la nouvelle ligne de tram transfrontalière impliquent une rectification de frontière sur les communes de Perly-Certoux et de Bardonnex. Les deux pays échangeront des surfaces équivalentes, a décidé vendredi le Conseil fédéral.

Deux autres modifications du tracé de la frontière franco-suisse sont liées à des travaux de renaturation sur l’Hermance et de renaturation et d’endiguement sur le Foron. Genève a une frontière commune avec la France longue de 103 kilomètres, dont 50 sont situés au milieu de cours d’eau.

Fonte des glaciers

Concernant l'Italie, le tracé de la frontière bouge en raison du climat. D’importants tronçons de la frontière sont déterminés par la ligne de partage des eaux représentée par la ligne de crête des glaciers, des névés et des neiges éternelles. Or, avec la fonte des glaciers, ces éléments naturels évoluent et redéfinissent la frontière nationale.

Le tracé est ainsi modifié dans la région de la tête Grise / Plateau Rosa, de la cabane Carrel et du Dos de Rollin. Une commission mixte italo-suisse s’est accordée, en mai 2023, sur un projet respectant les intérêts des deux parties.

Les modifications sont actées dans des conventions avec Rome et Paris. Comme il s'agit de rectifications mineures, le gouvernement est habilité à conclure seul ces conventions. (ats)