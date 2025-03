Keystone

Ce politicien romand se fait retirer son permis à cause de l'alcool

Le conseiller d'Etat fribourgeois Didier Castella a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété et verra son permis retiré durant un mois. Les faits ont eu lieu en novembre dernier.

Le ministre fribourgeois Didier Castella a été reconnu coupable d'avoir conduit sous l'influence de l'alcool, selon une ordonnance pénale du Ministère public datant de février. Il écope d’un retrait de permis d’un mois et d'une amende 700 francs.

Les faits remontent au 29 novembre dernier à Lessoc, rappelle dans son édition de vendredi La Liberté qui a consulté l'ordonnance pénale au Ministère public, une information confirmée à Keystone-ATS. Le magistrat PLR rentrait d’une soirée de Terroir Fribourg à Montbovon quand il avait été intercepté par la police cantonale. Il affichait un taux d’alcoolémie de 0,6 pour mille.

Le directeur des institutions, de l’agriculture et des forêts ne pourra plus prendre le volant pendant un mois. «J’ai six mois pour déposer mon permis. Je profiterai d’une période de vacances pour le faire», explique Didier Castella, qui réitère ses regrets dans l'article de La Liberté

En octobre 2023, Didier Castella s’était déjà fait pincer avec un taux d'alcool de 0,82 pour mille, après un bouquet de chantier à Agroscope et le repas du congrès international des producteurs de lait et de fromage à Grangeneuve. A la clé alors, un retrait de permis de trois mois et 20 jours-amende à 400 francs avec un sursis de quatre ans.

Auparavant, en 2017, alors qu’il ne siégeait pas encore au Conseil d'Etat fribourgeois, Didier Castella avait été contrôlé à Bulle et présentait un taux de 1,24 pour mille. Son permis lui avait été retiré pendant trois mois.

(sda/ats)