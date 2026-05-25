ciel clair19°
DE | FR
burger
Suisse
Fribourg

La chute d'un arbre fait un mort au Lac Noir

Le Lac Noir dans le canton de Fribourg donne le sentiment d&#039;être une bulle temporelle, bien loin du tumulte du monde moderne.
Le drame s'est produit près de la cascade de Seeweidbach (photo prétexte).Image: Imago

La chute d'un arbre provoque un drame au Lac Noir

L'accident a fait une victime et des blessés dans le canton de Fribourg.
25.05.2026, 22:4025.05.2026, 22:40

Un randonneur de 20 ans a été tué lundi au Lac Noir, dans le canton de Fribourg, par un arbre qui s'est effondré. Un enfant de sept ans et son père ont été blessés dans cet accident.

Comment une usine suisse a pollué l'un des plus grand réservoir d'eau d'Europe

L'accident s'est produit vers 14h30 près de la cascade de Seeweidbach, a indiqué lundi la police cantonale. L'arbre s'était abattu sur un groupe de randonneurs.

Malgré des tentatives immédiates de réanimation, l'homme de 20 ans, originaire du canton de Berne, a succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident.

Les deux blessés, un enfant de 7 ans et son père de 42 ans, originaires du canton de Fribourg, ont été transportés à l'hôpital. Une ambulance et un hélicoptère de la Rega sont intervenus.

Un an après le drame, Blatten est de nouveau sur le qui-vive

Une équipe de soutien psychologique a été mobilisée pour prendre en charge la famille de la victime et les autres personnes présentes. Le chemin d'accès à la cascade a été fermé jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Une enquête a été ouverte afin de clarifier les circonstances exactes de l'accident. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
3
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Thèmes
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
1 / 7
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
source: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
partager sur Facebookpartager sur X
C’est qui ce jeune rappeur dont tout le monde parle?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce grill vendu chez Jumbo, Fust ou Hornbach est le meilleur
La saison des grillades débute en Suisse, l'occasion de tester les meilleurs grills à gaz pour la télévision alémanique. Voici le classement.
Un bon barbecue à gaz ne coûte pas forcément cher. C’est la conclusion d’un test réalisé par les magazines alémaniques de consommateurs Kassensturz et K-Tipp, qui ont comparé dix modèles parmi les plus vendus en Suisse. Les appareils testés coûtaient entre 159 et 599 francs, avec des résultats parfois surprenants.
L’article