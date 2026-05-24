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Plus de 70 caves genevoises ouvrent leurs portes le 30 mai

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Cet événement, qui permet aussi de flâner à travers les villages viticoles, attire généralement plus de 25 000 personnes (image d'illustration)Keystone

Plus de 70 caves genevoises ouvrent leurs portes le 30 mai

Dans le canton de Genève, les vignerons et vigneronnes accueilleront le public le samedi 30 mai pour faire découvrir les crus 2024 et le millésime 2025.
24.05.2026, 11:4124.05.2026, 11:41

A Genève, plus de 70 caves ouvriront leurs portes le samedi 30 mai. Le public est attendu pour découvrir le millésime 2025 ainsi que les crus 2024 élevés en barriques. Cet événement, qui permet aussi de flâner à travers les villages viticoles, attire généralement plus de 25 000 personnes.

«Une fois par année, le zoom est mis sur la campagne genevoise», se réjouit Denis Beausoleil, directeur de l'Office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE). Cette manifestation organisée par les vignerons et vigneronnes permet de sensibiliser le public à la qualité des crus locaux.

Les caves ouvertes vaudoises de retour ce week-end dans tout le canton

Toutes les générations et les nationalités se croisent pendant cette journée festive. Un pass est vendu au prix de 20 francs, directement dans les caves, sous la forme d'un macaron dessiné cette année par Patrick Chappatte. Ce sésame inclut aussi le traditionnel verre gravé aux armoiries du canton, idéal pour la dégustation.

Navettes gratuites

Pour faciliter les déplacements, des navettes gratuites sont mises en place. Les lignes régulières des TPG fonctionneront normalement alors que les CFF renforceront leur offre de trains supplémentaires sur la ligne du Léman Express.

Genève est le troisième canton viticole de Suisse. Son vignoble s'étend sur trois régions principales : le Mandement, la zone entre Arve et Rhône et celle entre Arve et Lac.

Les Caves Ouvertes ont été créées à Genève en 1987. Le concept était alors inédit en Suisse. L'événement a rapidement pris de l'ampleur, à tel point que le côté festif avait pris le pas sur le côté qualitatif. Des mesures, dont le système de pass, ont permis d'éviter certains excès. (tib/ats)

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