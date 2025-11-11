assez ensoleillé13°
Un obus retrouvé à Genève: évacuation aux Bains des Pâquis

Une personne se balade et profite du soleil au bord du lac Leman, ce dimanche 16 janvier 2022 aux Bains des Paquis a Geneve. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
L'étonnante trouvaille a été fait dans le secteur des Bains des Pâquis, à Genève (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Un obus retrouvé dans le lac: évacuation à Genève

Une munition datant de la Première Guerre mondiale a été repêchée au bout du lac. Les Bains des Pâquis ont été brièvement évacués.
11.11.2025, 15:5211.11.2025, 16:09

Un obus datant de la Première Guerre mondiale a été découvert mardi matin sous l'eau par des ouvriers près de la passerelle qui mène aux Bains des Pâquis, à Genève.

L'engin, qui était inerte, a été évacué par l'unité de la police spécialisée dans la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des explosifs (NEDEX).

Pendant l'entretien des digues

L'information révélée par la Tribune de Genève a été confirmée par Henny Martinoni, porte-parole de la police genevoise. La découverte a été faite par ouvriers plongeurs qui travaillaient sur l'entretien des digues. Ils ont d'abord cru à une simple bonbonne, avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'un obus.

L'armée ne sait plus comment repêcher les munitions dans les lacs

Les ouvriers ont alors immédiatement alerté la police. Les Bains des Pâquis ont été évacués par précaution entre 11h45 et 12h30, le temps pour le NEDEX de procéder à la levée de doute. (jzs/ats)

