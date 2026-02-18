Fraude à Vernier: la justice confirme l'élection

pluie et neige
Fraude à Vernier: la justice genevoise confirme l'élection

Les élections municipales de Vernier sont touchées par un scandale de falsification de bulletins de vote.
A Vernier, l'expertise a démontré que 189 bulletins ont été remplis par 79 mains différentes.Image: Keystone / watson

La justice genevoise a rejeté mardi le recours contre le scrutin du 30 novembre dernier déposé en raison de soupçons de fraude électorale.
18.02.2026, 11:1318.02.2026, 11:13

La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de Genève confirme l'élection du Conseil municipal de Vernier. Elle a rejeté mardi le recours contre le second scrutin du 30 novembre, une décision qui peut encore être attaquée au Tribunal fédéral.

La Chambre constitutionnelle s'est en particulier fondée sur l'expertise en écriture, demandée par la Chancellerie d'Etat, qui n'a mis en évidence aucun grand regroupement de bulletins rédigés dans un style similaire, a-t-elle annoncé mercredi.

Vernier: Des habitants font recours contre la validation de l'élection

Il en ressort que 189 bulletins ont été remplis par 79 mains différentes. Dans la majorité des cas, des personnes ont rempli deux bulletins, mais aucune plus de six.

Une marge de tolérance

Contrairement à ce qui avait été constaté lors de l'élection de mars, qui avait été annulée, le seuil de gravité n'est pas atteint.

Le droit pénal admet une marge de tolérance, relève la justice, qui précise qu'un tel comportement «ne permet pas non plus de considérer que les résultats de l'élection ne reflètent pas l'expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs» de la commune. (jzs/ats)

