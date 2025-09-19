beau temps22°
Genève: sanctions dans l'affaire des donateurs de Maudet

Le conseiller d&#039;Etat genevois, Pierre Maudet, s&#039;exprime, sur la presentation du projet de budget 2026 de l&#039;Etat de Geneve, lors d&#039;une conference de presse du Conseil d&#039;Etat ge ...
Des dons reçus sous pseudonyme par l'association de soutien de Pierre Maudet sont à l'origine de cette sanction.Keystone

Sanctions dans l'affaire des «donateurs imaginaires» de Maudet

L'association de soutien au conseiller d'Etat genevois a violé les règles de transparence en matière d'élections. Amendée, elle devra également restituer quelque 34 000 francs.
19.09.2025, 12:2519.09.2025, 12:25

A Genève, l'association de soutien à l'action politique de Pierre Maudet a été sanctionnée par la chancellerie d'Etat pour avoir violé les règles de transparence en matière d'élections. Des dons reçus sous pseudonyme sont en cause.

L’association écope d'une amende de 2000 francs. Elle devra aussi restituer 10 000 francs versés à titre de participation aux frais électoraux ainsi que plus de 24 000 francs correspondant aux frais d’affichage avancés par l’Etat, selon un communiqué de la chancellerie diffusé vendredi.

Campagne de 2023

Une procédure administrative avait été ouverte à la suite des révélations de la RTS quant à la possible existence de dons sous pseudonymes acceptés par l’association lors de la campagne électorale pour le Conseil d’Etat en 2023.

Un mystère plane sur les donateurs «imaginaires» de Pierre Maudet

La RTS avait révélé que parmi les donateurs figuraient des personnalités politiques genevoises depuis longtemps disparues comme James Fazy. Or la loi interdit des dons anonymes ou l'utilisation de pseudonyme. (jzs/ats)

