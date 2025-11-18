dégagé-1°
DE | FR
burger
Suisse
Arnaque

Ces arnaques sont en pleine croissance en Suisse

Escroqueries à l&#039;investissement sur Internet en hausse en Suisse (image d&#039;illustration).
Les tentatives d'escroquerie sont le phénomène le plus souvent signalé, selon l'OFCS (image d'illustration).Image: Shutterstock

Ces arnaques sont en pleine croissance en Suisse

Les cas d'escroqueries à l'investissement sur Internet sont en hausse en Suisse. Les cyberpirates usurpent souvent l'identité de personnalités, notamment celle de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter.
18.11.2025, 15:5518.11.2025, 16:53

Le nombre d'escroqueries à l'investissement en ligne est en forte hausse en Suisse depuis le début de l'année. Les cyberpirates usurpent l'identité de personnalités pour gagner la confiance de leurs victimes, montre un rapport de la Confédération publié mardi.

Durant les six premiers mois de l'année 2025, le nombre d'annonces de cyberincidents est resté stable en Suisse, à un niveau élevé (35'727 cas annoncés). Par jour, cela représente quelque 187 annonces d'incidents.

Elle se fait voler 97 000 francs et voici la réponse des autorités suisses

Les tentatives d'escroquerie constituent 58% des annonces, et sont le phénomène le plus souvent signalé, note l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) dans son rapport semestriel. Près d’un tiers de toutes les tentatives prennent la forme d'appels frauduleux au nom des autorités.

Gagner la confiance des victimes

Les publicités frauduleuses vantant de prétendues opportunités d'investissement en ligne font actuellement partie des phénomènes qui connaissent la plus forte croissance. Dans cette catégorie, 3485 annonces ont été enregistrées durant ce premier semestre, ce qui correspond à presque cinq fois plus d'annonces que l'année précédente sur la même période.

Via de fausses annonces publicitaires qui apparaissent dans les moteurs de recherche ou les médias sociaux, les personnes ciblées sont incitées à investir de l'argent sur des plateformes prétendument sérieuses. Des cyberpirates ont par exemple récemment usurpé l'identité de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter pour gagner la confiance de leurs victimes, avertit l'OFCS.

Une arnaque usurpe l&#039;identité de KKS.
Un exemple d'arnaqueImage: Confédération

Les escrocs tirent parti de la technologie «deepfake» pour imiter l'apparence et la voix de la conseillère fédérale. Dans ce genre de cas, la Confédération porte systématiquement plainte contre inconnu.

Hameçonnage sophistiqué

L'hameçonnage reste par ailleurs un thème important. Via des annonces publicitaires payantes dans les moteurs de recherche, les cyberpirates tentent de faire apparaître leurs pages d'hameçonnage avant les pages de connexion officielles des banques dans la liste des résultats. Les internautes qui ne sont pas attentifs risquent ainsi de saisir leurs données de connexion sur un site falsifié.

Dans le cas de l'hameçonnage en deux étapes, les victimes sont dans un premier temps invitées à fournir des informations anodines, comme leur numéro de téléphone, sur un faux site bancaire. Les cyberpirates les contactent ensuite par téléphone pour les mettre en garde contre des paiements soi-disant frauduleux et les incitent à divulguer leurs données de connexion.

Ces arnaques promettent le rêve américain pour piéger des Suisses

Des cas de prises de contrôle en temps réel de comptes Twint par des criminels sont également constatés.

Dégâts difficilement quantifiables

Les attaques par rançongiciel, suivies par la menace d'une diffusion de données volées sur un réseau de type darknet, constituent encore et toujours un défi de taille, poursuit l'OFCS. L'année dernière durant la même période, il avait enregistré 44 annonces, alors qu'au premier semestre 2025, il en a compté 57, principalement de la part d'organisations et d'entreprises.

Le nombre réel est probablement plus élevé, selon l'OFCS. Les dégâts sont difficilement quantifiables. De manière générale, l'office déconseille aux victimes de payer une rançon: d'une part, il n'y a aucune garantie que les criminels tiennent parole, et d'autre part, l'argent des rançons leur permet de mener d'autres attaques.

Primes maladie: voici comment répliquer face aux appels douteux

Au cours des derniers mois, les attaques du groupe de pirates informatiques AKIRA se sont par exemple intensifiées, avec huit attaques réussies. Lockbit, autre groupe cybercriminel redouté, en a réussi sept.

Depuis le 1er avril, une obligation d'annoncer des cyberattaques contre les infrastructures critiques est en place. L'OFCS a reçu 180 annonces depuis cette date. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Marre de vous faire voler vos colis? Voici la Glitter Bomb
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les experts s'attendent à un nouvel éboulement à Brienz
Les géologues redoutent un nouveau glissement de terrain dans les Grisons ces prochains jours. Ils ont en effet constaté une accélération nette du mouvement sur une partie du plateau au-dessus du village menacé.
Les spécialistes estiment qu'entre 100 000 à 150 000 mètres cubes de roches pourraient s'effondrer dans les prochains jours à Brienz (Grisons), écrit mardi la commune d'Albula dans son bulletin géologique. Le plateau se déplace de 8 à 10 centimètres par jour. Jamais un mouvement aussi rapide n'avait encore été mesuré.
L’article