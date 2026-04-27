Un avion Swiss a connu un problème technique à Genève (image d'archives). Keystone

Un avion Swiss surchauffe et fait demi-tour à Genève

Un vol à destination de Francfort a connu un couac technique ce lundi matin. L'appareil a dû revenir se poser à Cointrin.

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Un problème technique est survenu à bord d'un vol Swiss ce lundi matin, relate la Tribune de Genève.

Après avoir décollé en direction de Francfort, l'Airbus A220 a connu une surchauffe en cabine, indique le quotidien. Il a donc dû rebrousser chemin pour revenir se poser à Genève.

L'appareil avait décollé à 10h27. «Après quelques minutes, le pilote a demandé un retour immédiat en raison d'un problème technique qualifié de surchauffe en cabine», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de Genève Aéroport, Ignace Jeannerat, confirmant une information de la Tribune de Genève.

A son retour à Cointrin, l'avion a été accueilli sur la piste par les pompiers, rapporte le quotidien genevois. Il y a été immobilisé pendant plusieurs minutes avant de pouvoir finalement regagner le tarmac.



Il a été immobilisé quelques minutes sur la piste, avant de pouvoir quitter la piste «par ses propres moyens». Les pompiers attendaient l'appareil et ont mené quelques contrôles.



L'appareil était toujours là à à 15h40​ nous a indiqué le porte-parole de l'aéroport.

Un autre incident samedi

Un avion Swiss avait déjà connu un couac samedi soir à Delhi, en Inde. Cet Airbus A330-300 avait déjà commencé sa phase de décollage lorsqu'il a subi un problème de moteur.

L'appareil a dû effectuer un freinage d'urgence et déployer les toboggans d'évacuation. 228 passagers et quatre nourrissons étaient à bord. Certains ont dû être pris en charge médicalement. (jzs/jah)