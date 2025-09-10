en partie ensoleillé18°
Genève: le tueur des Charmilles «n'est pas dangereux»

Au second jour du proc
Le drame s'est déroulé dans le parking des Charmilles, à Genève, en 2019.Keystone

Le tueur des Charmilles «n'est pas dangereux»

L'assassin d'un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain en 2019 est jugé en appel à Genève. Au deuxième jour de procès, son avocate a insisté sur son jeune âge au moment des faits.
10.09.2025, 14:2310.09.2025, 14:23
Plus de «Suisse»

Mercredi, au second jour du procès en appel dans le drame sanglant du parking des Charmilles, à Genève, la défense a plaidé le meurtre par dol éventuel. Elle a insisté sur le jeune âge du prévenu au moment des faits et son évolution positive.

«Il n'est pas dangereux», a insisté son avocat Robert Assaël. «Il a fait un chemin extraordinaire» d'un point de vue intellectuel puis émotionnel en près de sept ans de détention, a-t-il relevé.

À Genève, le tueur des Charmilles veut «changer»

Et de rappeler que le prévenu était à peine âgé de 18 ans ce 19 janvier 2019 à l'aube quand il a poignardé à mort un Portugais de 22 ans et blessé au bras un de ses amis qui rentraient d'une soirée festive.

Aucune «intention de tuer»

Il y a un an, le Tribunal criminel l'avait jugé coupable d'assassinat et condamné à plus de 16 ans de prison, une peine assortie de l'internement. Une «mesure ultime» qui ne se justifie pas pour ce jeune homme, qui «n'est pas né violent», mais qui a «basculé à l'adolescence», compensant l'absence du père en rejoignant un groupe fort, ont expliqué ses défenseurs.

Ce groupe avait violemment agressé deux trentenaires à St-Jean en janvier 2017, les laissant lourdement handicapés. «Il ne faut pas faire l'amalgame» entre les deux affaires, comme l'a fait le Tribunal criminel, a mis en garde Me Assaël.

Violence chez les jeunes en Suisse: un profil se dégage

Dans le cas des Charmilles, le prévenu n'avait aucune «intention de tuer» dans ce qui a commencé comme une altercation entre deux personnes, à laquelle il ne participait pas. «Il a sorti son couteau en réaction au coup de poing» donné par un des jeunes «qui voulait en découdre», a décrit l'avocat, mettant cette réaction sur le compte de la peur. (jzs/ats)

Il arrête des dealers déguisés en ours en peluche
Video: watson
