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La manif NoG7 à Genève pourrait coûter cher à ces commerçants

Un ouvrier porte une planche, ce mercredi 04 juin 2003 a Geneve. Les ouvriers s&#039;affairent aux demontage des barricades qui ont proteger les magasins en ville de Geneve durant le sommet du G8 d&#0 ...
Des panneaux de bois avaient déjà été érigés lors devant les magasins genevois lors du G8 d'Evian en 2003. Image: KEYSTONE

Manif anti-G7 à Genève: les commerçants se préparent à se barricader

Des débordements sont craints au bout du lac le 14 juin prochain. Face au risque de casse, certains commerces sont priés de prendre des mesures. Et ce à leurs propres frais.
21.05.2026, 14:5021.05.2026, 14:50

La pression monte à Genève à l'approche du G7. Mercredi, le Conseil d'Etat a autorisé la tenue d'une manifestation le 14 juin contre le sommet diplomatique prévu à Evian-les-Bains (F). Dès lors, des débordements sont redoutés, avec des conséquences possibles sur les commerces avoisinant le cortège.

Mais certains se montrent proactifs, relate la Tribune de Genève. La Fédération des entreprises romandes (FER) et la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) ont ainsi déjà toutes deux annoncé qu’elles allaient sécuriser leur bâtiment respectif.

Genève autorise une manif anti-G7: Sécurité «d'une ampleur inédite»

Le journal évoque également le cas de plusieurs commerçants qui se sont vus «fortement» conseiller par leur régie la pose de panneaux de protection en bois sur leur vitrine. Un dispositif dont ils devront toutefois assumer les charges.

La question du tracé du cortège

Selon la Tribune de Genève, le prix de ces panneaux peut aller de 150 à 450 francs le mètre carré. Et si les menuisiers genevois ne semblent pas encore avoir enregistré une hausse notable des commandes, ils craignent une ruée de dernière minute en vue de la manifestation.

Le tracé de cette dernière pourrait notamment influer sur la décision des commerçants de protéger où non leur établissement, relate le journal. Le cortège a ainsi été autorisé sur la Rive droite de Genève, mais le parcours des protestataires doit encore faire l'objet d'un accord avec les autorités.

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Certains pourraient donc attendre de connaître la proximité de leur commerce avec le défilé avant de commander des panneaux de protection.

Des aides financières extraordinaires

Le Conseil d’État genevois n’a pas émis jusqu'à présent de consigne de sécurité spécifique pour les commerçants. Mais il a précisé qu'il allait les soutenir en complément des assurances privées.

D'après la Tribune de Genève, un projet de loi prévoit notamment des aides financières extraordinaires de 3000 à 100 000 francs sous forme de remboursement ou d’avance rapide. (jzs)

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