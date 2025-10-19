en partie ensoleillé
Nicolas Walder élu au Conseil d’État genevois

Les Verts conservent leur siège au gouvernement genevois. Nicolas Walder s’impose au second tour face à l’UDC Lionel Dugerdil avec plus de 4500 voix d’avance, succédant ainsi à Antonio Hodgers.
Après la démission d'Antonio Hodgers, les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois. Selon les résultats anticipés, Nicolas Walder a 4558 voix d'avance sur l'UDC Lionel Dugerdil dimanche, au second tour de l'élection partielle.

Gag ou réalité? Le mystérieux soutien au candidat UDC Dugerdil

Nicolas Walder remporte 42 749 suffrages, contre 38 191 pour Lionel Dugerdil, selon les résultats basés sur 90 à 95% des électeurs. Le Vert devançait déjà l'UDC de 5542 voix lors du premier tour du 28 septembre. Dimanche, l'outsider Philippe Oberson, de la liste Le Peuple d'abord, recueille 5278 voix. A ce stade, le taux de participation s'élève à 30,8%.

Agé de 59 ans, le candidat écologiste était soutenu par le PS dès le premier tour et bénéficiait de l'appui de la gauche radicale au second tour. Ex-maire de Carouge, conseiller national depuis 2019 et vice-président des Vert-e-s Suisse, Nicolas Walder permet à son parti de conserver le siège qu'il occupe depuis 1997 au Conseil d'Etat genevois et à celui-ci de voir arriver un homme expérimenté au niveau politique. (tib/ats)

La vie des super-riches suisses pourrait basculer le 30 novembre
Les Suisses voteront fin novembre sur un impôt inédit visant les héritages de plus de 50 millions, censé financer la lutte contre le changement climatique. On vous explique de quoi il retourne.
Le 30 novembre, la Suisse se prononcera sur une initiative lancée par les Jeunes socialistes: instaurer un impôt fédéral de 50% sur les successions et donations dépassant 50 millions de francs. Présenté comme un outil de justice climatique, le texte divise.
