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Pourquoi le Valais met aux enchères 111 kilos de haschisch

Une saisie judiciaire débouche sur une vente plutôt inattendue en Valais. Le canton cherche désormais à écouler 111 kilos de haschisch au CBD, conditionnés en portions de 100 grammes.
Une saisie judiciaire a débouché sur une vente plutôt inattendue en Valais.

Pourquoi le Valais met aux enchères 111 kilos de haschisch

Une saisie judiciaire a débouché sur une vente plutôt inattendue. Le canton romand cherche désormais à écouler 111 kilos de CBD.
30.08.2026, 21:0330.08.2026, 21:03

Une offre inhabituelle attire actuellement l’attention sur la plateforme de vente du canton du Valais: le Service des poursuites et faillites propose à la vente 111 kilos de haschisch. Le canton précise toutefois expressément qu’il s’agit de CBD, dont la teneur en THC n’est que de 0,4%. C’est ce que rapporte le Walliser Bote.

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«La marchandise a été saisie par la justice valaisanne», confirme Florent Champliau, chef adjoint du service compétent. Ce dernier a été chargé de sa valorisation.

Le haschisch est conditionné sous vide et emballé en portions de 100 grammes. Les personnes intéressées peuvent l'acheter par kilo, soit la totalité de la marchandise.

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Aucune estimation ou aucun prix n’a été fixé. Les offres devaient être déposées jusqu’au vendredi 28 août 2026 à minuit. Pour le service, cette vente est une première:

«C’est la première fois que ce type de marchandise est proposé à la vente»
Florent Champliau

Si aucune offre jugée appropriée n’est reçue, la marchandise sera restituée au Service de l’application des peines et des mesures. Celui-ci décidera ensuite de la marche à suivre. (trad. tib)

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