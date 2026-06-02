Dieser Mann absolviert seit über 10 Jahren das wohl verrückteste Schweizer Wanderprojekt
Gast: Pascal Bourquin
Pascal Bourquin stieg auf einige der höchsten Berge der Welt. Auch der Mount Everest war mal ein Ziel. Dann sah er, wie die Bergsteiger dort anstehen müssen und wusste: Das will ich nicht. Er suchte sich ein anderes Ziel. Etwas, das nicht alle machen. So beschloss er, jeden Wanderweg der Schweiz abzuwandern. 66'000 Kilometer, also eineinhalbmal um die Welt. er sagt dazu: «Ich bin ein gewöhnlicher Mensch und bewege mich auf einem gewöhnlichen Spielfeld, mache aber etwas Ungewöhnliches.»
2014 startete das Projekt «La vie en Jaune». Auf Facebook und Instagram (bourquin_le_jaune) kannst du den Fortschritt ebenfalls praktisch live verfolgen. Dieses Jahr wird der Jurassier die 50-Prozent-Marke schaffen. Ziel ist am 1. August 2041, zum 750. Geburtstag der Schweiz, auf dem Bundeshausplatz einzulaufen.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht Bourquin über sein Projekt und die Motivation. Und natürlich wird auch der Massentourismus ein Thema. Denn nichts liegt ihm ferner und mit seinen Wanderungen zeigt er, dass es neben den Hotspots viel mehr zu entdecken gibt. Was entgegnet er Leuten, die sagen, dass es zu viele Menschen auf den Wanderwegen hat? «Das ist total falsch.» Er bringt auch einen passenden Vergleich. Wie dieser aussieht und wo er einsame Wanderwege findet, hörst du jetzt in der neuen Episode des Rauszeit-Podcasts.
Den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:
Hier reinhören
Die neueste Ausgabe des Rauszeit-Podcasts gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Streame direkt auf Spotify, Apple Podcasts & Co.!
Der Podcast
Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch
Wettbewerb
3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.