Le couple a officialisé leurs fiançailles ce mardi sur Instagram. Image: Instagram

Google a caché une surprise pour Taylor Swift

Travis Kelce a passé la bague au doigt de la chanteuse Taylor Swift. Les fans s'affolent et Google le leur rend bien.

Plus de «Divertissement»

Taylor Swift s'est fiancée. L'info passionne les Swifties, sa bien nommée horde d'admirateurs, et les fans de la star du football américain, Travis Kelce. Alors, Google a décidé de marquer le coup.

Pour fêter l’événement, Google a ajouté une petite surprise: en tapant «Taylor Swift» dans la barre de recherche, un effet spécial apparaît avec un cœur et des éclats scintillants: confettis et diamants dorés pour la chanteuse milliardaire.

On vous montre 👇 Vidéo: watson

Une manière originale pour le moteur de recherche de saluer l’annonce, largement commentée par les fans à travers le monde. Un détail numérique qui s’ajoute à l’enthousiasme autour de ce couple devenu l’un des plus médiatisés de la scène musicale et sportive.

Notons tout de même que Google ne juge pas les supporters du champion de la NFL susceptibles d'être émus par leurs récentes fiançailles. En effet, la page de résultats du moteur de recherche pour Travis Kelce demeure très sobre.

Google n'en est pas à son coup d'essai

La multinationale célèbre régulièrement certains événements de cette manière. On peut se souvenir notamment du rose intense qui accueillait les internautes quand ils recherchaient des infos sur le film Barbie de Margot Robbie.

On vous en parlait 👇 Google a une surprise pour les fans de «Barbie» 💖

De manière plus sobre, Google fêtait aussi son propre anniversaire il y a presque deux ans avec une animation de ce style. De même, l'entreprise cache, chaque année, divers effets spéciaux pour Halloween et certains événements de la pop-culture, comme pour les 25 ans de la série Friends. Enfin, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez taper Pac Man dans Google et vous verrez par vous-même.

(hun)