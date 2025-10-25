larges éclaircies
Laax donne son accord pour financer le domaine skiable

KEYPIX - Die Gondelbahn des Crap Sogn Gion auf dem Weg zur Talstation, unten das rockresort, aufgenommen vor einer Medienkonferenz am Mittwoch, 23. September 2025, in Laax. Die Gemeinden Flims, Laax u ...
La télécabine grisonne pourrait être gérée par une nouvelle entité financées par les communes de Laax, Flims et Falera.Keystone

Ces communes des Grisons veulent racheter ce fameux domaine skiable

La commune de Laax (GR) a donné vendredi soir son accord pour financer la future infrustructure qui gérera son domaine skiable. Le but est, avec Flims et Falera, d'empêcher qu'une entreprise étrangère ne le reprenne.
25.10.2025, 07:4525.10.2025, 07:45

L'assemblée communale de Laax (GR) a clairement approuvé vendredi soir, par 359 voix contre 14, la part communale pour la reprise de l'infrastructure du domaine skiable de Weisse Arena. 26% du corps électoral ont participé à l'assemblée, a indiqué la commune.

Laax pourra ainsi verser 20 millions de francs sur les 50 millions que les trois communes concernées, Flims, Laax et Falera, devront débourser pour l'achat des remontées mécaniques de la Weisse Arena.

J'ai visité le «Disneyland alpin» suisse et 7 choses m'ont frappé

Garder le domaine en mains communales

L'objectif principal du rachat est d'éviter que des investisseurs étrangers ne reprennent les remontées mécaniques importantes pour la région.

Si les trois communes d'implantation donnent leur accord, l'infrastructure de Weisse Arena serait vendue à la société financière commune, la Finanz Infra. Les remontées mécaniques reprendraient ensuite les installations en tant que locataires.

Une star du ski critique la nouveauté de Sölden

Comme la commune de Laax l'a communiqué dans la soirée, l'exclusion de paiements ultérieurs, la répartition des parts entre les trois communes et l'activité de la société financière commune Finanz Infra ont donné lieu à des discussions.

Une nouvelle entité

Au total, la Weisse Arena veut céder ses installations aux pouvoirs publics pour 94,5 millions de francs. Flims, Laax et Falera doivent cofinancer cette reprise à hauteur de 50 millions au total. Flims et Laax versent chacune 20 millions de francs, tandis que Falera contribue à hauteur de 10 millions de francs, comme l'ont décidé les votants jeudi.

A Flims, la population se rendra aux urnes dimanche. 18 millions de francs, que la commune avait déjà investis dans la construction du téléphérique FlemXpress, seront imputés à Flims. La commune doit donc encore injecter deux millions de francs supplémentaires.

Voici à quoi ressembleront les Suisses aux Jeux olympiques

Les Weisse Arena Bergbahnen accordent en outre à Finanz Infra un prêt de 20 millions de francs. 42,5 millions de francs doivent finalement être financés par des capitaux étrangers. (joe/ats)

