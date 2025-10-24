assez dégagé
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski alpin: Manuel Feller critique les bosses de Sölden

ABD0086_20251016 - S
Manuel Feller n'a pas été ravi de son retour sur le glacier du Rettenbach.Image: APA/APA

Une star du ski critique la nouveauté de Sölden

La Coupe du monde de ski alpin débute ce week-end en Autriche. Le tracé du slalom géant a changé, ce qui ne plaît pas à tout le monde.
24.10.2025, 16:4524.10.2025, 16:45

Le week-end des 25 et 26 octobre, la piste de Sölden sera de nouveau le théâtre du duel entre les meilleurs skieurs du monde pour l’ouverture de la Coupe du monde. Cependant, un changement a été apporté au parcours et il fait parler.

L’Autrichien Manuel Feller critique les organisateurs à propos des bosses intégrées à la fin de la partie inférieure du tracé. Rappelons que ces ajustements ont été apportés pour rendre la course encore plus spectaculaire. «Comme nous avons beaucoup de neige cette année, nous allons ajouter deux vagues vers la ligne d’arrivée, là où la piste était très plate et un peu monotone, où les coureurs restaient simplement en position de recherche de vitesse», expliquait récemment le directeur de course Markus Waldner.

Le début de la Coupe du monde de ski s'annonce brutal

Une décision qui ne convainc pas vraiment Manuel Feller. Le médaillé d’argent olympique de 2018 a déclaré à la chaîne ORF:

«Je ne sais pas si c’était nécessaire d’ajouter ce genre de chose pour la première course, à 3 000 mètres d’altitude, juste avant l’arrivée»

Le skieur de 33 ans a ajouté: «Il y a tout de même un certain risque, surtout lors de la deuxième manche.» Pourquoi? Parce que lors de la deuxième manche, l’ordre de passage est inversé: les meilleurs skieurs partent en dernier et se retrouvent donc à skier dans l’ombre. Les conditions de lumière plus difficiles, combinées à la vitesse, pourraient poser problème.

De mauvais souvenirs

En parlant de ce passage, Feller a expliqué: «Je ne suis pas le plus grand fan de cette section, mais nous allons tous essayer de nous y adapter.»

Austria&#039;s Manuel Feller competes in an alpine ski, men&#039;s World Cup Giant Slalom, in Hafjell, Norway, Saturday, March 15, 2025. (AP Photo/Gabriele Facciotti) Norway Alpine Skiing World Cup
Feller lors du géant de Hafjell en mars dernier.Keystone

La course de Sölden n’a jamais été la préférée de Feller. L’Autrichien y a pris le départ huit fois; son meilleur résultat reste une 12e place en 2019. Il en a donc conclu qu'entre lui et cette piste, «ce ne sera jamais une histoire d’amour.» La saison dernière non plus, le slalom géant ne lui a pas réussi. Il avait d’abord envisagé d’arrêter, avant de revenir sur sa décision.

Cette saison s’annonce décisive, avec les Jeux olympiques de Milan-Cortina en point d’orgue. Au-delà, Manuel Feller laisse planer le doute sur la suite de sa carrière. À la télévision autrichienne, il a glissé: «C’est très certainement ma dernière course à Sölden. »

Plus d'articles sur le sport
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
de Yoann Graber
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
de Klaus Zaugg
Cette célébration soulève une grande question
Cette célébration soulève une grande question
de Yoann Graber
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
de Yoann Graber
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
de Adrian Bürgler
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
de Yoann Graber
Je me suis battue avec une créatrice de mode
Je me suis battue avec une créatrice de mode
de Alyssa Garcia
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
de Niklas Helbling
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
de Sven Papaux
Belinda Bencic a fait un gros changement
Belinda Bencic a fait un gros changement
de Yoann Graber
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
de Yoann Graber
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
de Rainer Sommerhalder
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
de Ivan PISARENKO
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
de Jasmin Steiger
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
de Raphael Gutzwiller
On a approché le pire cauchemar des traileurs
On a approché le pire cauchemar des traileurs
de Romuald Cachod
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
de Etienne Wuillemin
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
de Sven Papaux
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
5
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
de Romuald Cachod
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
de Julien Caloz
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
de Soraya Sägesser
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Une famille ukrainienne attaquée verbalement dans un train suisse.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
La Poste et Coop s’invitent dans le marché des caisses maladie
3
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
Mjällby, petit village de Suède, a réussi l'exploit de devenir champion national de football, lundi. Grâce, notamment, à un travail sur la vision.
L'Angleterre a eu Leicester en 2016, sacré champion à la surprise générale. La Suède a désormais Mjällby. Ce petit club d'un ancien village de pêcheurs, 1 254 habitants seulement, a réalisé l'un des plus grands exploits du football au 21e siècle en devenant champion national lundi, pour la première fois. Les «jaune et noir» ont assuré leur titre en allant battre Göteborg (2-0). A trois journées de la fin, ils comptent 11 points d'avance sur leur dauphin, Hammarby.
L’article