Manuel Feller n'a pas été ravi de son retour sur le glacier du Rettenbach. Image: APA/APA

Une star du ski critique la nouveauté de Sölden

La Coupe du monde de ski alpin débute ce week-end en Autriche. Le tracé du slalom géant a changé, ce qui ne plaît pas à tout le monde.

Le week-end des 25 et 26 octobre, la piste de Sölden sera de nouveau le théâtre du duel entre les meilleurs skieurs du monde pour l’ouverture de la Coupe du monde. Cependant, un changement a été apporté au parcours et il fait parler.

L’Autrichien Manuel Feller critique les organisateurs à propos des bosses intégrées à la fin de la partie inférieure du tracé. Rappelons que ces ajustements ont été apportés pour rendre la course encore plus spectaculaire. «Comme nous avons beaucoup de neige cette année, nous allons ajouter deux vagues vers la ligne d’arrivée, là où la piste était très plate et un peu monotone, où les coureurs restaient simplement en position de recherche de vitesse», expliquait récemment le directeur de course Markus Waldner.

Une décision qui ne convainc pas vraiment Manuel Feller. Le médaillé d’argent olympique de 2018 a déclaré à la chaîne ORF:



«Je ne sais pas si c’était nécessaire d’ajouter ce genre de chose pour la première course, à 3 000 mètres d’altitude, juste avant l’arrivée»

Le skieur de 33 ans a ajouté: «Il y a tout de même un certain risque, surtout lors de la deuxième manche.» Pourquoi? Parce que lors de la deuxième manche, l’ordre de passage est inversé: les meilleurs skieurs partent en dernier et se retrouvent donc à skier dans l’ombre. Les conditions de lumière plus difficiles, combinées à la vitesse, pourraient poser problème.



De mauvais souvenirs

En parlant de ce passage, Feller a expliqué: «Je ne suis pas le plus grand fan de cette section, mais nous allons tous essayer de nous y adapter.»



Feller lors du géant de Hafjell en mars dernier. Keystone

La course de Sölden n’a jamais été la préférée de Feller. L’Autrichien y a pris le départ huit fois; son meilleur résultat reste une 12e place en 2019. Il en a donc conclu qu'entre lui et cette piste, «ce ne sera jamais une histoire d’amour.» La saison dernière non plus, le slalom géant ne lui a pas réussi. Il avait d’abord envisagé d’arrêter, avant de revenir sur sa décision.



Cette saison s’annonce décisive, avec les Jeux olympiques de Milan-Cortina en point d’orgue. Au-delà, Manuel Feller laisse planer le doute sur la suite de sa carrière. À la télévision autrichienne, il a glissé: «C’est très certainement ma dernière course à Sölden. »