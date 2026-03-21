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Il percute un groupe scolaire aux Grisons et fait un mort

Il percute un groupe scolaire aux Grisons et fait un mort

Le drame a eu lieu vendredi à Sedrun. L'accompagnatrice d'un groupe d'adolescents a perdu la vie.
21.03.2026, 09:3321.03.2026, 09:33

Un automobiliste a percuté un groupe d'élèves en camp scolaire vendredi à Sedrun (GR). L'octogénaire a tué une accompagnatrice de 47 ans et blessé grièvement deux adolescentes.

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Le conducteur n'a quant à lui pas été blessé, a précisé samedi la police cantonale à l'agence d'information Keystone-ATS.

L'homme de 87 ans aurait confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein dans une rue de quartier. Sa voiture a alors accéléré et a percuté le groupe de camp scolaire ainsi que les accompagnateurs. La victime décédée était une accompagnatrice du camp.

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Les deux jeunes filles de 13 ans ont dû être transportées par deux équipes de la Rega vers des hôpitaux à Coire et à Lucerne. Un garçon a également été légèrement blessé. Il a reçu des soins ambulatoires. (ats)

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