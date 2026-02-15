pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Hiver

Des chutes de neige vont ramener l'hiver en Suisse.

Snowploughs at work clearing the Gotthard Pass road, Friday, 25 April 2025 Airolo (Passo del San Gottardo)..(KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay)
Jusqu'à un 1m de neige sont attendus en Suisse en début de semaine prochaine.Keystone

L'hiver revient en Suisse

On attend jusqu'à 1m de neige en ce début de semaine dans certains coins du pays.
15.02.2026, 21:3015.02.2026, 21:30

L'hiver fait son retour. Jusqu'à mardi soir, il pourrait tomber jusqu'à un mètre de neige fraîche en Suisse. Les chutes de neige s'accompagneront de rafales de vent violentes.

Le danger d’avalanche augmente en Valais

La région de Glaris est particulièrement touchée, depuis les Alpes uranaises jusqu'à l'ouest de l'Oberland bernois et à l'est jusqu'au Rätikon. Au-dessus de 1500 mètres, il pourrait tomber 70 à 100 cm de neige fraîche, écrit MétéoSuisse dimanche après-midi. D'ici mardi soir, la limite des chutes de neige devrait descendre à 600 mètres.

Des vents violents d'ouest à nord-ouest balayeront par ailleurs les régions concernées. Au-dessus de 2000 mètres, MétéoSuisse prévoit des rafales pouvant atteindre 120 kilomètres à l'heure. Les plaines seront également touchées par des vents violents pouvant atteindre 90 km/h.

«D’importantes chutes de neige» sont attendues en Suisse

Ces fortes chutes de neige sont dues à un courant tournant de l'ouest vers le nord-ouest au-dessus des Alpes. Celui-ci se situe entre une zone de haute pression au large de la côte atlantique du Portugal et une zone de basse pression au-dessus de la mer du Nord. Il entraîne donc par intermittence de l'air humide au-dessus de la Suisse, où il s'accumule.

Le service d'alerte avalanche de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage WSL met en garde contre un risque accru de coulées de neige. Il prévoit un niveau de danger 4, le deuxième plus élevé, pour le Valais, le versant nord des Alpes et les Grisons. Ailleurs, le risque d'avalanche est considéré comme important (niveau 3), a-t-il indiqué dimanche. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Seedance 2.0: l'IA de Bytedance fait de l'ombre à Google et OpenAi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi la justice suisse ne veut pas se mêler à l'affaire Epstein
Des éléments révélés dans le sillage de l'affaire Epstein semblent mener en Suisse. Le Ministère public zurichois suit la situation de près. Selon un expert, l’ouverture d’une enquête reste néanmoins peu probable.
Les Epstein Files ont révélé des liens avec la Suisse. Blick avait notamment révélé qu'Epstein avait été en contact avec au moins cinq femmes en Suisse. La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) a évoqué une jeune employée de banque russe. Cette résidante temporaire aurait mis des femmes en relation avec l'Américain.
L’article