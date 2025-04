Ignazio Cassis s'est rendu à l'Expo 2025 à Osaka, au Japon. Keystone

Cassis appelle à la cohésion et au dialogue lors de l'Expo au Japon

Le conseiller fédéral tessinois Ignazio Cassis a lancé mardi un appel à la cohésion et au dialogue lors de l'ouverture de la Journée de la nation suisse à l'Expo 2025 à Osaka, au Japon.

Le slogan de l'exposition universelle, «Designing Future Society for Our Lives» (Concevoir la société du futur pour nos vies), est plus important que jamais à une époque de tensions géopolitiques croissantes, a-t-il rappelé.

La Suisse est fière de faire partie, avec son propre pavillon, d'une plateforme où se rencontrent l'innovation, la durabilité et les aspirations communes, a déclaré le chef de la diplomatie suisse mardi lors de son discours à Osaka. Il a rappelé que le progrès n'est possible qu'ensemble.

Le Tessinois a également rappelé la «profonde amitié» entre les deux pays, qui a commencé il y a 160 ans. Dans le domaine de la science et de la technologie, le Japon est le premier partenaire de la Suisse en Asie et plus de 70 partenariats ont vu le jour au fil des ans.

Innovation et bien-être

Depuis 2022, Osaka abrite également un consulat scientifique suisse, partenaire du pavillon helvétique à l'Expo. On y découvre le pays à travers trois thèmes principaux: la technologie émergente, la qualité de vie et la durabilité.

Le message est clair, a poursuivi Ignazio Cassis:

«L'innovation, le bien-être humain et la durabilité sont liés entre eux»

La contribution de la Suisse n'est donc pas seulement scientifique, elle est aussi «profondément humaine», selon lui.

Voyage également en Chine

La visite officielle de M. Cassis durera jusqu'à vendredi, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui précise que le voyage au Japon, mais aussi en Chine, vise à renforcer les relations politiques et à promouvoir les intérêts économiques de la Suisse auprès de deux partenaires importants.

Selon le DFAE, des rencontres sont notamment prévues avec le ministre japonais des Affaires étrangères Takeshi Iwaya et son homologue chinois Wang Yi. En outre, le chef du DFAE rencontrera des représentants de la communauté suisse à Shanghai.

Condoléances pour le pape

Mardi, Ignazio Cassis s'est également rendu au pavillon du Vatican à Osaka. Il y a signé le livre de condoléances en l'honneur du pape François, décédé lundi, a-t-il indiqué sur le réseau social X. (ats/svp)