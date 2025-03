La Suisse risque de devenir un «îlot d'asile» et de le payer cher

Selon le rapport de consultation de la Confédération, le PS soutient lui aussi la reprise du pacte européen, mais avec de grandes réserves. Sur la question des procédures à la frontière extérieure, il se situe à l'opposé du PLR. Ce sont surtout les centres «semblables à des prisons» qui posent problème. Les Verts partagent cette crainte: selon eux, le pacte est en contradiction avec les valeurs européennes et celles et de la Suisse.

Selon le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les adaptations contraignantes sont avant tout de nature technique. Elles encadrent par exemple le screening pour les personnes appréhendées sans statut de séjour valable. En outre, le premier pays de dépôt d'une demande sera désormais responsable d'une personne pendant trois ans, contre un an et demi auparavant. Il sera ainsi moins intéressant de disparaître et de déposer une nouvelle demande d'asile ailleurs dans l'UE après 18 mois. Cela devrait enrayer la migration «intérieure» illégale.

On ne peut ainsi pas parler de prison, ont expliqué les autorités fédérales lundi. Les individus arrivés de manière dite irrégulière sont soumis à un «screening»: il comprend l'identification ainsi qu'un contrôle de santé et de sécurité.

Les points faibles du système d'asile européen – décrit dans les accords de Dublin – ont été identifiés depuis longtemps: comme la procédure d'asile revient au premier pays d'accueil, ceux situés aux frontières extérieures de l'Union , comme l'Italie ou la Grèce, supportent une charge plus lourde que les états de l'intérieur. Les membres de l'UE ont lutté pendant dix ans pour réformer cela, et en mai 2024, ils sont enfin tombés d'accord.

