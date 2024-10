Ces images de la Confédération scandalisent la droite

«Venez chez nous et demandez l'asile»: selon Thierry Burkart, c'est le message que diffuse le Secrétariat d'Etat aux migrations avec ses publications sur Instagram. Les réactions à cette critique sont vives.

Le Secrétariat d'Etat aux migrations est sur Instagram. L'autorité y a, par exemple, publié des photos de demandeurs d'asile en train de remettre en état une place de jeux à Porrentruy, dans le canton du Jura.

Mais on voit aussi des demandeurs d'asile faire des randonnées dans l'Alpstein, disputer un match de football dans un gymnase ou encore suivre un cours de vélo. On y trouve aussi un petit film expliquant comment déposer une demande d'asile en Suisse.

Le président du PLR Thierry Burkart a été étonné de voir ces communications:

«Le Secrétariat d'Etat aux migrations diffuse un prospectus publicitaire sur Instagram. Le message est le suivant: venez chez nous et demandez l'asile».

Selon lui, le secrétariat d'Etat envoie des signaux inappropriés qui peuvent avoir un effet attractif, surtout pour les jeunes hommes.

Thierry Burkart souligne que la Suisse doit offrir une protection aux personnes dont la vie et l'intégrité physique sont menacées. Mais il n'est pas dans l'intérêt du pays de diffuser des images montrant qu'il fait si bon vivre en Suisse en tant que demandeur d'asile. Cela attire des personnes qui viennent dans le pays uniquement pour des raisons économiques.

Le président du PLR a également fait part de son étonnement sur les médias sociaux. Il a écrit y avoir «croisé des lamas». Le Secrétariat d'Etat aux migrations a en effet publié une photo d'un demandeur d'asile nourrissant – attention au détail – des alpagas.

Interrogé à ce sujet, Daniel Bach, chef de la communication du secrétariat d'Etat, explique:

«Nous documentons un programme d'occupation d'utilité publique. Les demandeurs d'asile désherbaient à la demande de la commune - c'est à cette occasion qu'ils ont fait la rencontre d’alpagas. Il ne s'agissait pas d'une excursion avec les animaux».

Que dit le porte-parole de l'autorité au sujet des images sur lesquelles on voit des demandeurs d'asile jouer au football, faire des randonnées ou du vélo?

«Nous montrons des activités menées avec des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés. Quand ils n'ont pas de rendez-vous, ils participent à des programmes d'occupation ou à des activités sportives».

A propos du film sur la procédure à suivre pour entamer une procédure d'asile, Daniel Bach déclare: «C'est une information sur la manière de déposer correctement une demande d'asile. C'est notre mandat légal d'informer sur la politique migratoire suisse et le système d'asile».

Sur X (anciennement Twitter), le message de Thierry Burkart a suscité de vives réactions. Le président du Centre Gerhard Pfister écrit: «Glacial». Pendant ce temps, le conseiller national PS Fabian Molina tacle: «Sérieusement? Des lamas comme facteur d'attraction? Et ensuite? They are eating the lamas?» Il s'agit d'une allusion à Donald Trump. Lors du débat télévisé avec Kamala Harris, il avait affirmé que les migrants haïtiens dans l'Ohio mangeaient des chiens et des chats.

Le PLR plaide pour un durcissement de l'asile

Plusieurs autres commentateurs reprochent au président du PLR de faire de la lèche à l'UDC. Le 19 octobre, lors de l'assemblée des délégués à Ténéro, les Libéraux-Radicaux ont présenté un papier de position intitulé «Stop à la migration illégale». Le PLR y demande, entre autres, la protection ciblée de la frontière nationale, la limitation du regroupement familial pour les réfugiés, la création d'un centre pour les «migrants illégaux délinquants».

En 2023, 30 200 personnes ont demandé l'asile en Suisse. Cela représentait une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Le nombre de ressortissants turcs a augmenté; de même, de nombreux ressortissants marocains et algériens ont demandé la protection de la Suisse. La plupart d'entre eux quittent leur pays pour des raisons économiques. La perspective d'obtenir l'asile dans un pays européen est donc faible pour eux.

En septembre dernier, le nombre de nouvelles demandes d'asile avait en revanche nettement diminué. Ce qui a mené le Secrétariat d'Etat aux migrations à fermer neuf centres d'asile fédéraux temporaires. Mais de nombreux cantons et communes continuent à avoir du mal à trouver suffisamment de logements et de personnel d'encadrement pour les demandeurs d'asile.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich