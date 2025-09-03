averses éparses16°
DE | FR
burger
Suisse
immigration

Pourquoi la Suisse compte sur ses réfugiés dans les hôpitaux

KEYPIX - Le conseiller federal Beat Jans, a gauche, parle avec Yvann Sangsue, responsable du projet pour l&#039;Office de l&#039;integration et de l&#039;action sociale (OIAFS), a droite, lors d&#039; ...
Le conseiller fédéral Beat Jans au centre de formation de Bellelay, dans le Jura bernois.Keystone

Ce projet romand impliquant des réfugiés est «clairement rentable»

Le secteur de la santé manque de personnel, et les immigrés sont souvent sans emploi. Le canton de Berne forme donc des réfugiés au métier d'aide-soignant. Beat Jans espère que d'autres cantons lui emboîteront le pas.
03.09.2025, 18:4503.09.2025, 18:45
Julian Spörri / ch media
Plus de «Suisse»

Personne n'arrive par hasard dans ce coin de pays. Le village de Bellelay se cache derrière de vastes forêts dans le Jura bernois. Les transports publics pour Delémont et Bienne, à 30 kilomètres de là, passent au mieux toutes les heures. Et l'abbaye n'abrite plus de moines depuis longtemps, mais des réfugiés.

C'est précisément pour cela que Bellelay rayonne à l'échelle nationale, estime Beat Jans (PS), conseiller fédéral chargé des questions d'asile. L'établissement sert de centre de formation pour les réfugiés qui se forment dans les soins en 20 mois. Beat Jans a annoncé la couleur mardi:

«Avec ce projet délibérément basé sur l'intégration immédiate, le canton explore de nouvelles voies»
«On assiste à une criminalisation croissante de l'immigration en Suisse»

Il souhaite que la localité serve de «modèle» à la Confédération et aux cantons. Les leçons tirées à l'issue de cet essai impacteront l'élaboration de la future stratégie dans le domaine.

Des refugies se presentent devant le conseiller federal Beat Jans, et une delegation du conseil d&#039;Etat bernois, d&#039;une visite d&#039;une classe du centre interregional de perfectionnement (CI ...
Depuis l'ouverture de ce projet il y a un an, une centaine de personnes ont suivi les premiers modules pour la formation d'auxiliaire de santé proposé par la Croix-Rouge suisse (CRS).Keystone

Certes, tout le pays fait des efforts. La nouveauté réside ici dans le fait que les participants suivent un cursus standardisé en quatre modules jusqu'à l'obtention du diplôme d'aide-soignant de la Croix-Rouge, reconnu sur l'ensemble du territoire. La formation comprend aussi des cours de français et des stages.

Une réfugiée explique sa motivation

Depuis son ouverture il y a 16 mois, le centre a accueilli 100 personnes: certaines directement arrivées du centre fédéral, d'autres avec un statut d'admission à titre provisoire, d'autres encore avec un permis de réfugié reconnu. Les premiers termineront au printemps, à l'image d'Andrea-Frida Mayala (39 ans), originaire de la République démocratique du Congo.

Le conseiller federal Beat Jans, a gauche, parle avec des requerants d&#039;asile forme aux metiers du domaine de la sante, lors d&#039;une visite d&#039;une classe du centre interregional de perfecti ...
Beat Jans rencontre des pensionnaires de Bellelay. Andrea-Frida Mayala porte la chemise bleue.Keystone

Contrairement à la plupart des participants, elle ne vit pas dans les chambres de quatre à six lits de l'ancien couvent, qui était encore une clinique psychiatrique jusqu'en 2021. Andrea-Frida Mayala occupe déjà son propre appartement. Elle se projette très clairement:

«Je veux travailler dans les soins et parvenir à l'indépendance financière»

Elle vit en Suisse depuis deux ans et demi et n'avait jamais travaillé dans ce domaine dans son pays. Mais son stage en maison de retraite l'a rapidement convaincue, d'autant plus que le secteur recrute à tour de bras. En cause, la fameuse pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Selon la dernière édition du Jobradar, publié chaque trimestre par le cabinet X28, la santé totalise actuellement 14 166 postes vacants. La croissance démographique et le vieillissement de la population pourraient encore noircir le tableau.

Une refugiee en stage d&#039;auxiliaire de sante regarde une residente faire des mots croises, lors d&#039;une visite sur le lieu de stage de refugies formes aux metiers du domaine de la sante du cent ...
Une réfugiée en stage d'auxiliaire de santé tient compagnie une résidente.Keystone

Dans le même temps, on sous-exploite les actifs potentiels: parmi les personnes ayant fui vers la Suisse en 2017 et admises à titre provisoire ou reconnues comme réfugiées, seule la moitié a trouvé un emploi après sept ans. C'est ce qu'indiquent les statistiques du Secrétariat d'Etat aux migrations. Les réfugiés arrivés plus tard devraient mieux s'en tirer, grâce notamment aux efforts consentis ces dernières années.

Voici à quel point les enfants migrants souffrent en Suisse

Bellelay s'inscrit dans cette évolution: avec lui – et avec un deuxième centre ouvert à Ringgenberg, près d'Interlaken (BE) – l'objectif est d'améliorer l'intégration et «d'atténuer la pénurie de personnel dans le secteur de la santé», selon le conseiller d'Etat bernois, Pierre Alain Schnegg (UDC). Il a lancé le projet mardi, annonçant son intention d'étendre le modèle à d'autres métiers.

Quelques heures auparavant, son parti s'en était pris à l'immigration à Berne. L'UDC la tient pour responsable de la hausse des coûts de la santé et exige une participation financière plus importante des immigrés ainsi qu'une limite pour les prestations accordées aux demandeurs d'asile.

L'UDC s'insurge contre une mesure qu'elle réclame depuis des années

Rhétorique agressive à Berne, optimisme à Bellelay: la situation ne pourrait être plus contrastée. Mais que va coûter ce projet pilote? Alors que le canton de Berne n'a pas été en mesure de fournir de chiffres, Beat Jans semble satisfait:

«L'opération est clairement rentable pour la Confédération».

Les cantons reçoivent en effet des montants forfaitaires par personne pour l'intégration. Pour chaque emploi décroché, ces forfaits deviennent caducs et la Confédération réalise des économies.

Adaptation en français par Valentine Zenker

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant
1 / 22
19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
Il y a un 4x4 flottant qui navigue sur le lac de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Le petit drapeau sur les baskets de Federer énerve à Berne
Le conflit larvé qui oppose la marque On aux autorités helvétiques reprend avec l'implication récente de la Chine.
L'usage de la croix suisse sur les produits commerciaux est fortement réglementé. Il garantit le lien entre une société et la Suisse, soit les valeurs que les consommateurs, ici et autour du monde, lui accordent: fiabilité, qualité et excellence, pour ne citer qu'eux.
L’article