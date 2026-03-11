Vidéo: watson

«Une personne est sortie en flamme du bus»: elle a tout vu, elle raconte

Employée dans un commerce situé aux abords du lieu de l'incendie meurtrier de Chiètres, une témoin raconte ce qu'elle a vu mardi soir, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle.

Mardi soir, vers 18h25, un car postal assurant la liaison entre Guin et Chiètres (Kerzers en allemand), petite localité de 5500 habitants située dans le Seeland fribourgeois, prend feu en plein centre de la commune. Six personnes ont perdu la vie dans l'incendie, et cinq autres ont été blessées, dont trois dans un état critique.

Une jeune femme travaillant dans un magasin à proximité des lieux du drame a été témoin de l'événement. A notre micro, elle relate la vitesse à laquelle se sont déroulés les événements et explique notamment avoir vu quelqu'un «sortir du bus, en flamme de la tête aux pieds»:

Selon le procureur général fribourgeois Raphaël Bourquin, la principale hypothèse est celle d'un acte volontaire: un homme de nationalité suisse, domicilié dans le canton de Berne et âgé d'une soixantaine d'années, se serait aspergé d'un produit inflammable avant de s'immoler à l'intérieur du véhicule. Il ferait lui-même partie des victimes.

L'auteur présumé est décrit par Raphaël Bourquin comme une personne «marginale et perturbée, plutôt connue dans le monde médical que pénal», et ne semblait pas avoir de passé judiciaire. La piste terroriste a en outre été écartée.

Les victimes décédées étaient nées entre 1961 et 2009, soit âgées de 17 à 65 ans. (ysc)